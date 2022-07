Noi probleme în familia lui Daniel Onoriu. Isabela a intrat în atenția poliției

Isabela Onoriu are probleme cu legea, la puțin timp după ce soțul ei și-a revenit din comă. Soția fostului pilot a avut parte de o surpriză neplăcută din partea polițiștilor în perioada în care se deplasa de la o clinică la alta cu soțul său.

Daniel Onoriu a trecut prin momente grele în ultimele luni, după ce a fost la un pas de a-și pierde viața din cauza imprudenței unui medic din Turcia. Soția acestuia, Isabela, a făcut tot posibilul pentru a se afla mereu în preajma lui, motiv pentru care a primit și o amendă din partea Poliției Rutiere din București.

VEZI ȘI: CUM ARATĂ ACUM DANIEL ONORIU, DUPĂ CE A FOST LA UN PAS DE MOARTE. PILOTUL DE CURSE A AJUNS DE NERECUNOSCUT

Isabela Onoriu are probleme cu poliția din București

Potrivit ultimelor declarații făcute publice de către Isabela Onoriu, se pare că aceasta ar fi primit la finalul lunii aprilie o amendă din partea Poliției Rutiere, ceea ce a nemulțumit-o teribil. Pe atunci, soțul său abia își mai revenise cât de cât și era nevoită să îl ducă pe la toate clinicile de specialitate din București pentru a descoperi dacă au apărut sau nu complicați, ori dacă starea lui de sănătate se îmbunătățește de la o zi la alta.

Se pare că, într-un moment de neatenție, Isabela Onoriu ar fi încălcat prevederile Codului Rutier, ceea ce i-a făcut pe polițiști să o amendeze. Soția lui Daniel Onoriu consideră că nu a greșit cu absolut nimic, tocmai de aceea a deschis un proces în urma căruia speră să obțină anularea amenzii. Primul termen urmează să fie stabilit în curând.

CITEȘTE ȘI: DANIEL ONORIU, ȚEPUIT DE O FOSTĂ IUBITĂ! PILOTUL DE CURSE A DEZVĂLUIT TOTUL ABIA ACUM

Daniel Onoriu, la un pas de a da mâna cu moartea

Daniel Onoriu a suferit o intervenție chirurgicală în Turcia, deoarece și-a dorit să își micșoreze stomacul. Acesta a fost încurajat de mulți prieteni de-ai săi care au apelat la această intervenție și s-au simțit foarte bine după, însă, din păcate, rezultatul nu a fost unul foarte bun pentru fostul pilot de curse. Soțul Isabelei a ajuns în comă pentru 55 de zile, urmând să aibă parte de aproape 100 de zile de spitalizare pentru a se putea pune pe picioare.

„M-am lăsat de curse, aș fi vrut să mă reapuc anul ăsta, dar acuma nu mai pot. Fizic de abia pot să merg. Am fost de foarte multe ori în Turcia, spitalele sunt altfel decât la noi, dar uite că eu am avut ghinion. Cred că și-au dat seama că aveam probleme și au ascuns, ca să mă opereze, ca să îmi ia banii. (…) Eu am avut 114 kilograme înainte de operație. Am avut prieteni care au avut și 140-150”, a declarat la finalul lunii aprilie Daniel Onoriu.