Soția lui DJ Morris a depus actele de divorț, după doar 3 săptămâni de căsnicie. Ce a făcut-o să se răzgândească?

Emilia, soția lui DJ Morris a cerut divorțul, la doar trei săptămâni dela cununia civilă. Bruneta ar fi luat această decizie pentru a se întoarce în brațele fostului iubit. Ce a declarat Cristi, cel care i-a fost iubit Emiliei, timp de 18 ani?

Pe 17 decembrie 2021, Dj Morris și Emilia se cununau civil. Pe data de 7 ianuarie 2022, soția artistului depunea actele pentru divorț. Ciudat este faptul că, în urmă cu doar câteva zile, cântărețul povestea cât se mult se iubește cu femeia care l-a luat de bărbat.

DJ Morrris a făcut cununia pe repede înainte

Cei doi soți au avut o relație de doar 10 luni, timp în care au luat și decizia de a se cununa. Graba strică treaba, iar la doar 3 săptămâni de la evenimentul petrecut la Starea Civilă, Emilia a și depus actele de divorț.

”Suntem împreună de 10 luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis ă ne căsătorim. Era cazul, oricum, pentru mine să fac și acest pas, nu avea rost să mai aștept, mai ales că amândoi știam că suntem potriviți unul pentru celălalt”, spunea, acum câteva zile, DJ Morris.

Doar că la momentul declarațiilor făcute, DJ Morris era în divorț de Emilia, actele fiind deja depuse la Judecătoria Sectorului 3 din București. Iar DJ Morris, pe numele lui real, Marius Gelu Iancu, are calitate de pârât, și soția lui, Emilia, de reclamant.

Dj Morris neagă orice afirmație făcută cu referire la divorț

Marius Iancu neagă că ar divorța, în ciuda faptului că pe portalul instanțelor figurează deja procesul, iar peste aproape trei săptămâni va avea înfățișare în fața magistraților.

”Nu divorțează nimeni. Nu vreau să vorbesc prea multe despre treaba asta. O să vorbesc mai multe la Cristi (Brancu, n. red.) la emisiune, că și așa s-a supărat că am vorbit în altă parte. Am făcut public că ne-am căsătorit în februarie. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Locuim împreună. Totul e ok, nu vreau să intru în alte polemici, nu vreau să dezbat subiectul, totul este în grafic”, a mai declarat DJ Morris.

Conform informațiilor adunate de Fanatik, după ce s-a căsătorit cu DJ Morris, Emilia a decis să se întoarcă în brațele bărbatului pe care l-a înșelat timp de câteva luni cu artistul. Aceasta ar fi depus actele de divorț pentru a-i arăta acestui bărbat cu care s-a iubit timp de 18 ani că încă îl iubește.

”Eu sunt cu Emilia de 18 ani, avem și copil de 18 ani. El s-a băgat în relația noastră. Ei s-au cunoscut pe Facebook, iar eu l-am primit în casă, la petreceri. Apoi, vorbeau pe ascuns. Am aflat, după ce m-am întors cu Emilia din Maldive, și m-am supărat, am vorbit cu ea, iar ea a negat că sunt împreună. (…)

Anul trecut, în decembrie, am avut o ceartă mai serioasă cu ea. Pe 2 decembrie a plecat de la mine, pe 17 decembrie a făcut cununie civilă, iar pe 27 decembrie s-a întors la mine. Eu am niște bani, am afaceri de 20 de ani, și probabil de asta stă lângă mine, că eu am fost cel care s-a ocupat de partea financiară.

Pe 27 decembrie îmi spunea că și-a dat seama că mă iubește foarte mult, deși i-am zis că mi-a rupt sufletul în două că s-a măritat cu ăla”, a povestit Cristi, bărbatul care s-a iubit 18 ani cu Emilia, actuala soție a lui DJ Morris.

