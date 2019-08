Soția lui Gheorghe Dincă, declarații halucinante: “Observând că ajunsese într-o stare avansată de ebrietate i-am solicitat soţului meu să…”

Elena Dincă, soția presupusului criminal din Caracal, a făcut mai multe declarații în fața achetatorilor.

“În data de 25.05.2019, în jurul orelor 18.00 mă aflam în grădina locuinţei împreună cu soţil meu udând la porumbi, pe întreaga perioadă soţul meu consumând alcool, respectiv vin şi ţuică. Observând că ajunsese într-o stare avansată de ebrietate i-am solicitat soţului meu să meargă să se culce, însă acesta a devenit violent, a ridicat o spărtură de ciment de pe sol şi a aruncat-o în semn de supărare într-o caroserie de auto, după care a plecat.

Terminând de udat porumbii, în momentul în care am dorit să reintru în curtea propriu-zisă a locuinţei, am constatat faptul că soţul meu închisese poarta de acces şi pentru a ajunge în curte, personal am sărit gardul împrejmuitor. Odată ajunsă în curtea locuinţei şi după ce am mai rezolvat anumite treburi gospodăreşti, am dorit să intru în interiorul locuinţei, constatând că soţul meu se închisese în aceasta pe interior, eu nemaiavând nicio altă cale de acces, aspect ce m-a determinat să-l apelez pe fiul meu Dincă Gheorghe Daniel care locuieşte pe raza Mun. Arad.

I-am relatat acestuia cele petrecute, acesta comunicându-mi că va veni să mă ia şi să stau liniştită că va ajunge repede întrucât în acel moment se afla pe raza Mun. Drobeta Turnu-Severin. După circa 2,5-3 ore, băiatul meu a sosit, am urcat la acesta în autoturism şi, fără a discuta cu soţul meu, am plecat cu fiul meu la locuinţa acestuia din Mun. Arad la care am stat până în prezent.

Precizez faptul că soţul meu, în afară de acea palmă pe care mi-a aplicat-o, nu m-a supus la alte violenţe sau torturi şi nici nu mi-a oferit în această perioadă sau anterior cadouri sub forma bijuteriilor, genţilor, hainelor, cu menţiunea că în data de 24.04.2019, în momentul sosirii în Mun. Caracal, mi-a oferit un buchet de trandafiri roşii. Nu cunosc ca soţul meu să fi avut vreun comportament violent sau ciudat vis-a-vis de copiii mei sau nurorilor mele”, a declarat Elena Dincă în fața procurorului, potrivit Antena 3.

Ambulanța, spune medicul Adrian Popa, ar fi putut interveni de urgență, iar medicii ar fi avut voie să intre, imediat, în locuința lui Gheorghe Dincă, numai că operatoarea STS de la 112 nu a specificat că era vorba de un… viol, ci doar de o sechestrare de persoane, caz în care nu este nevoie de intervenția Serviciului de Ambulanță, informează adevarul.ro.

„Pe diagnosticul ăsta (n.red. – sechestrare de persoană), n-avea treabă Ambulanţa. Ei au fost deştepţi aici. STS-ul n-are nicio pregătire medicală şi ei visează să angajeze strict operatori. Atenţie, noi avem asistente în dispecerat. Ei visează să scoată profesioniştii, să bage operatori pur şi simplu. Au aplicaţia, le dă mură-n gură. Păi, spune la viol pe cine să soliciţi, dar dacă ea a pus , a mers pe aplicaţie, n-a mers pe pregătire medicală. Aplicaţia pe sechestrare de persoane ii dă doar legătura la poliţie. Are un soft în calculator. Dacă scria şi viol, îi dădea soft-ul Poliţie+Ambulanţă. Dar nu sunt pregătite medical“, a mai susţinut medicul Adrian Popa.