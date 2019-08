“Gheorghe Dincă s-a dat de gol, Alexandra este vie!” Anunţul momentului în cazul Caracal

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a făcut declarații șocante în fața anchetatorilor, însă – după cum au observat specialiștii – există foarte multe contradicții în ceea ce privește desfășurarea evenimentelor, așa cum sunt relatate de el.

Unul dintre cei care cred că Gheorghe Dincă ”s-a dat de gol” este expertul criminolog Dan Antonescu. Acesta este de părere că Gheorghe Dincă nu a fost un ”lup singuratic” și că face parte dintr-o rețea care se ocupă cu traficul de persoane. Firește, o astfel de ipoteză ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește chiar și uciderea Alexandrei Măceșanu. Reamintim că Gheoghe Dincă a declarat, în fața anchetatorilor, că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, numai că indiciile descoperite, până acum, de specialiști, nu au confirmat – cel puțin în cazul Luizei – declarația lui Dincă. Nici familia Alexandrei nu crede că probele descoperite până acum sunt concludente și cere ca adolescenta să fie căutată în continuare.

“Îl suspicionez că fiind unealtă unor oameni care se ocupă cu traficul de persoane. De ce spun asta: el îndeplinește niște condiții foarte greu de găsit la alte persoane. Omul acesta are probleme psihice – are 8 sau 10 internări, e adevărat nu peste niște afecțiuni extraordinar de grave. Mă întreb eu medicul care l-a internat și l-a tratat a anunțat cumva Poliția că are sun tratament un bolnav cu probleme psihice și că acel bolnav are permis de conducere? Nu! Era absolut obligat să o facă”, a declarat Dan Antonescu, conform romaniatv.ro.

”Ea trebuia livrată la parametri corespunzători”

Dan Antonescu consideră că Gheorghe Dincă a fost ”folosit” cineva și, tocmai de aceea, apar foarte multe contradicții în declarațiile sale.

”Cine are la îndemână un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat, cu niște fixații de ordin psihiatric, care posedă permis de conducere. Atunci când faci taximetrie într-o zonă că asta foarte mică nu se poate să nu ai sprijinul cumva, umbrelă cuiva ținută deasupra. Cineva l-a acoperit. De ce te preocupi de așa ceva dacă ai de gând să o omori? E clar că nu acesta era scopul. Ea trebuia ‘livrata’ la parametri corespunzători unei rețele”, a adăugat Dan Antonescu.