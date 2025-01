Soția lui Ilie Năstase, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Brigitte Pastramă: ”Dacă ar fi să ne întâlnim...”

Ioana Simion, actuala soție a lui Ilie Năstase, a vorbit despre fosta soție a tenismenului, Brigitte Pastramă. Întrebată ce relație are cu aceasta, bruneta a oferit un răspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat și a dat cărțile pe față. Iată ce a spus!

De-a lungul timpului, căsnicia lui Ilie Năstase cu Ioana Simion a fost una mediatizată, asta din cauza problemelor de cuplu. Deși au apărut multe zvonuri legate de separarea lor, cei doi sunt împreună în continuare și își trăiesc povestea de dragoste.

Recent, Ioana Simion a vorbit despre fostele relații ale soțului ei și a menționat ce relație are cu Brigitte Pastramă, femeia de care Ilie Năstase a divorțat în urmă cu 5 ani. Se pare că, bruneta îi poartă respect lui Brigitte și mărturisește că i-ar fi făcut plăcere să stea la aceeași masă cu ea. Mai mult, aceasta a dezvăluit faptul că are o relație minunată cu fiicele Amaliei.

Fiecare cu familia lui acum. Nu am niciun fel de resentimente. Cu fiicele Amaliei chiar mă întâlnesc și char le iubesc. Pe Brigitte o respect, și dacă ar fi fost să ne întâlnim, mi-ar fi făcut plăcere să stăm la aceeași masă.”, a spus Ioana Simion pentru fanatik.ro .

După cum vă spuneam, relația plină de năbădăi dintre Ioana Simion și Ilie Năstase a atras mereu atenția publicului. În urmă cu mai bine de un an, bruneta dezvăluia în exclusivitate pentru CANCAN.RO că au o căsnicie mai „modernă”, iar soțul ei mai locuiește și în altă casă, fără ea.

„Nu vreau să dau din casă. Mai locuim și împreună, doar că Ilie mai are un loc unde stă….El e mai libertin, așa. Nu știu cât de modern este. Vreau să stau liniștită, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. E o poveste mai lungă. Nu am cumpărat casa în care stau acum, încă e în probe și am multe planuri. Momentan plătesc chirie, nu mă deranjează”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.