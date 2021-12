Soția lui Nelu Ploieșteanu, mărturisiri la limita inimaginabilului: ”Dimineața găsesc cum ar pune cineva capul să doarmă pe pernă”

Elena Ploieșteanu, soția regretatului artist Nelu Ploieșteanu, trece prin momente dificile de când acesta s-a stins din viață. Deși au trecut luni bune de de decesul artistului, femeia nu reușește să își revină, mai ales că astăzi interpretul ar fi împlinit 71 de ani.

”Perna unde dormea el, i-o așez eu și dimineața găsesc cum ar pune cineva capul pe pernă să doarmă. E o durere imensă… Mi-a zdrobit inima, sufletul mi l-a făcut cioburi”, a mărturisit Elena Ploieșteanu la Antena Stars.

Soția lui Nelu Ploieșteanu nu mai știe ce înseamnă fercirea de când artistul s-a stins din viață. Ea se ocupă de toate obiceiurile religioase, iar lacrimile nu se opresc. Din păcate, Mihăiță, copilul lor, a murit și el, iar Elena Ploieșteanu susține că acesta mai avea de trăit, dar nu a fost tratat corespunzător.

„Am fost la Biserică, am făcut colivă. Acum un an i-au făcut nepoții tort. Acum m-am dus cu colivă. Am chemat preotul, am făcut slujba acolo la mormânt, am împărțit și acum sunt acasă. Este foarte greu! Nu mi-au rămas decât copiii și Bunul Dumnezeu. Atât!

Mi l-a luat Dumnezeu și pe Mihăiță și pe el. Mai avea de trăit, dar nu a fost tratat corespunzător. Era un om foarte vesel, foarte iubitor de familie, de copii, de nepoți. Nepoții erau totul pentru el! Trebuia să mai trăiască să fie alături de nepoțeii lui”, a adăugat aceasta.

