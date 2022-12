Soţia lui Nosfe, mesaj acid în mediul online pentru cei care o critică! Ce le-a transmis: ”Pentru prima și ultima dată...”

Mădălina Crețan suferă cumplit, după ce soţul său, Nosfe, s-a stins din viaţă. Femeia îşi doreşte ca cei care l-au iubit să îl ţină minte mult timp de acum înainte, iar din acest motiv face tot ce îi stă în putinţă să îi ţină amintirea vie. Acest lucru pare că i-a deranjat pe unii dintre internauţi, ba chiar au criticat-o pe soţia regretatului cântăreţ. Aceasta nu a rămas indiferentă, iar recent a transmis în mediul online un mesaj destul de dur.

Pierderea lui Nosfe a lăsat un gol imens în sufletele fanilor, dar mai ales a familiei şi apropiaţilor săi. În tot acest timp, Mădălina Crețan a continuat să publice fotografii cu soţul său, însă nu se aştepta ca unii dintre internauţi să fie deranjaţi de postările pe care le face.

NU RATA: DEZVĂLUIRE NEAȘTEPTATĂ DESPRE NOSFE, LA APROAPE DOUĂ LUNI DE LA MOARTEA ARTISTULUI. CE A GĂSIT SOȚIA FONDATORULUI ȘATRA BENZ ÎN TELEFONUL LUI

Soţia lui Nosfe a fost acuzată chiar și de faptul că ar avea intenția să profite de pe urma decesului regretatului artist, pentru bani. Mădălina nu a stat nicio clipă pe gânduri şi a decis să le închidă gura celor care o critică în acest fel.

„Deși mie-mi place să mă exprim în scris, de această dată aleg să mă exprim așa (n.r. video), pentru că îmi stă cumva aici în gât și simt nevoia să dau afară. Am primit, aseară, un mesaj în care eram înrebată cât am de gând să o mai țin așa cu postări cu soțul meu și dacă am de gând să profit de pe urma acestei situații este de înțeles, pentru că financiar vorbind, toți avem nevoie de o pâine. Ceea ce voiam să comunic și ceea ce voi comunica pentru prima și ultima dată, este faptul că persoanele care sunt deranjate de postările mele cu soțul meu, sunt libere să dea unfollow acestui cont, pentru că eu nu mă voi opri niciodată. Soțul meu va fi soțul meu pentru totdeauna, pentru că ceea ce postez, nu postez ca să primesc milă sau să profit de pe urma acestei situații”, a spus Mădălina Crețan pe InsaStory.

Mădălina Creţan: „Eu i-am preluat toată cariera acestui om”

Declaraţiile sale nu s-au oprit aici. Mădălina Crețan le-a explicat internauţilor de ce continuă să publice fotografii cu soțul ei în mediul online.

„Motivele pentru care postez sunt legate strict de mine, adică mie îmi dau o stare de bine în momentul în care le postez, sau le tratez ca pe o formă de terapie. În momentul în care primesc mesaje frumoase de la voi și văd că soțul meu, Nosfe, este încă în sufletele voastre la fel cum este și în alte noastre, mă bucură foarte mult. Așa cum am mai spus, în momentul de față eu i-am preluat toată cariera acestui om, care acest om are peste 200 de piese nelansate, doar ale lui”, a mai spus soția lui Nosfe.