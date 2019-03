Soţia lui Serghei Mizil, la aproape 60 de ani, arată senzațional în costum de baie

Serghei Mizil afișează, de fiecare dată, un tonus optimist și poftă de viață fenomenală. Bineînțeles că foarte mulți s-au întrebat care este secretul și cine îi permanentizează lui Serghei o astfel de stare. Ei bine, este vorba chiar despre soția lui, Cora, o ”bijuterie” de femeie. Cei doi sunt împreună de 30 de ani.

Cora, partenera de viaţă a omului de afaceri, are 59 de ani, dar silueta ei te duce cu gândul la o tânara abia ieşită de pe băncile facultăţii. Protagonista noastră are un trup de invidiat, iar asta reiese şi din imaginile cu femeia în costum de baie. Se vede clar că soţia simpaticului invitat obişnuit al emisiunilor de divertisment este o împătimită a sălii de fitness.

Cora Mizil are pielea tonifiata şi pătrăţele pe abdomen. A, şi să nu uităm să vă spunem ce-i mai important! Doamna Mizil nu şi-a făcut nicio operaţie estetică.

Cora Mizil, specialistă în ezoterism

Cora Mizil, soţia lui Serghei Mizil, s-a dedicat în ultimii ani activităţilor ce ţin de ezoterism, după ce a simţit o chemare către această zonă.

„Am simţit mereu energii, dar nu m-a interesat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket şi am stat ceva pentru că la un moment dat am intrat într-o stare şi am auzit voci, n-am găsit explicaţii. Bineînteles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variaţie hormonală. A fost un mesaj clar, am simţit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină. Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înţelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluţia, nu poţi să fugi din faţa propriei tale fiinţe. Nimeni nu m-a liniştit, s-a legat cumva cu alte semne (…) Eu am început să mă documentez, să caut explicaţii, mi se părea că sistemul meu de noţiuni nu era complet. Nu ştiam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii şi cumva trebuia sa ajung să înţeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experienţe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens”, a spus Cora la o emisiune tv.