Soția lui Vladimir Drăghia, declarații tranșante după ce a fost la dermatolog: “Să nu mă mai întrebați de ce sunt așa albă”

Alice și Vladimir Drăghia formează unul dintre cele mai frumoase și mai discrete cupluri din showbizul românesc. Deși are mulți fani, frumoasa soție a actorului a fost de multe ori criticată de unii pentru că ar fi prea slabă sau că are culoarea pielii foarte deschisă. Recent, ea a mers la un dermatolog, iar după vizita făcută în cabinetul specialistului, a făcut declarații tranșante.

Soția lui Vladimir Drăghia, declarații tranșante după ce a fost la dermatolog

Alice, soția lui Vladimir Drăghia, și-a făcut de curând controlul anual pentru alunițele pe care le are. La scurt timp după ce a stat de vorbă cu medicul dermatolog, vedeta a spus cât de important este acest aspect în viața oricărui om care are pe corp alunițe și a vorbit despre expunerea la soare. Ea a recunoscut că, în trecut, a stat prea mult la plajă și că acum are mai multă grijă; motiv pentru care pielea ei nu are timp să se bronzeze.

“Am fost să-mi fac controlul anual dermatoscopic al alunițelor și vorbind cu doamna doctor dermatolog despre cât de important este să ne controlăm alunițele după expunerea la soare de peste vară, mi-am dat seama că trebuie să deschid subiectul acesta. Eu am tenul deschis la culoare și multe alunițe. Majoritatea sunt micuțe și drăguțe, dar am și unele mai «speciale», ieșite după ani de expunere la soare aproape iresponsabil. Acum le monitorizez că să nu își schimbe dimensiunea, formă sau culoarea. Alunițele sunt semne particulare frumoase, dar de care trebuie să avem grijă.

Dacă e nevoie (din motive medicale sau estetice) să îndepărtați o aluniță, să nu vă fie teamă, există tehnologia cu radiofrecvență despre care am auzit că e mare șmecherie pentru că nu lăsă cicatrici.

De-acum să nu mă mai întrebați de ce sunt așa albă”, a declarat Alice Cavaleru, conform kanald.ro.

Vladimir Drăghia a devenit tată în 2017

Înainte de a fi actor, Vladimir a fost înotător de performanţă şi o perioadă a făcut parte chiar din lotul olimpic. A fost în lotul olimpic şapte ani şi a facut înot de performanţă 12 ani. După liceu, a obţinut două burse în America. Din diferite motive financiare, nu a reuşit să plece, aşa că a plecat în Italia să încarce tiruri, la negru. Apoi, încet-încet, a reușit să se impună în showbiz-ul românesc cu câteva roluri în diverse seriale sau apariții în reality-show-uri.

Alice Cavaleru şi Vladimir Drăghia au o relaţie de mai mult timp. Cei doi au devenit părinţii Alaiei Zora pe 9 iulie 2017. Anul acesta, pe 21 iulie, cei doi și-au unit destinele pe o plajă de lux de pe litoralul românesc. Ei au ales să facă o ceremonie restrânsă și relaxată, într-un decor ca-n filmele romantice de la Hollywood.