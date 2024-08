Soția și fiica lui Adrian Minune s-au încins sub umbreluţă! Au vrut să treacă neobservate pe plaja milionarilor, dar…

Karmen Minune a vrut să scape de agitaţia din Capitală şi unde putea să se bucure mai bine de câteva ore de relaxare dacă nu pe litoralul românesc. Zis şi făcut! A împachetat câteva hăinuţe a luat-o pe mama ei şi au plecat împreună ca fetele într-o scurtă escapadă. CANCAN.RO a surprins-o pe fiica lui Adrian Minune la malul mării, dar nu aşa cum v-aţi fi imaginat. Artista a stat ascunsă sub umbreluţă, a savurat o băutură cu multe calorii şi s-a bucurat de vremea frumoasă.

Fiica lui Adrian Minune a trecut printr-o perioadă aglomerată, pregătiri pentru nunta surorii sale, evenimentul în sine, apoi alte proiecte profesionale, motiv pentru care a simţit nevoia de o pauză. Pentru câteva ore s-a deconectat de la toată agitaţia din jurul ei şi a plecat la mare, acolo unde şi-ar fi dorit să treacă neobservată, dar… nu s-a putut.

Karmen Minune, la șuetă pe plajă cu mama Cati

Prezentă pe o plajă din Mamaia, tânăra cântăreaţă a fost evident recunoscută de oameni şi admirată pentru formele bine definite pe care a încercat să le ascundă sub o rochie lejeră de plajă. A preferat să se ascundă de razele soarelui sub o umbrelă şi să nu părăsească perimetrul. Adică şezlongul. S-a anturat cu mama ei şi o altă prietenă la discuţii şi a savurat o doză rece de suc negru. Deşi are foarte mare grijă la felul în care arată, pentru câteva ore, nu a mai ţinut cont de „dietă”.

La un moment dat, extenuată cel mai probabil din cauza discuţiilor lungi, a preferat să se întindă pe şezlong şi să tragă dintr-o ţigară.

Neobservată nu a trecut nici mama vedetei, Cati. Cel puţin noi am surprins-o în câteva ipostaze pe care vă invităm să le urmăriţi în GALERIA FOTO. Soţia lui Adrian Minune este tot timpul alături de copiii ei, iar de această dată a venit rândul lui Karmen să petreacă puţin timp alături de ea. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că partenera celebrului cântăreţ s-a confruntat la începutul anului cu probleme serioase de sănătate pe care din fericire a reuşit să le depăşească, iar acum este într-o formă de zile mari!

