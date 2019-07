Sabin Ivanof se confruntă, în continuare, cu problemele apărute în urma unor afaceri eșuate. Acum un an, instanța a aprobat executarea silită a omului de afaceri, de către două firme, la mijloc fiind un apartament pe care-l avea cu soția lui, celebra Simona Pătruleasa. De aici, lucrurile au luat-o, oarecum, în altă direcție! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile uluitoare din dosar.

Europlus Construct și Paulus sunt cele două firme care au cerut executarea silită a lui Sabin Ivanof, după ce afaceristul nu ar mai fi returnat niște bani, așa cum se obligase. Și au obținut-o, doar că, înainte de toate, businessmanul trebuia să facă partajul cu soția lui, chiar fără să divorțeze, pentru ca executorul să știe pe ce bunuri sau sume de bani pune sechestrul.

Astfel, în urma partajului forțat cerut de una dintre firme, Ivanov urma să-i dea soției sulta de aproximativ 82.900 de euro, jumătate din valoarea apartamentului. S-a rezolvat și asta, după ceva luni, dar acum s-a cerut, la Judecătoria Sectorului 1, ”conexarea dosarelor de executare silită”. Cererea a fost făcută de firma care se ocupă de executarea silită a omului de afaceri.

Sabin Ivanof, executat silit

Iar instanța nu a avut prea mult de deliberat pentru a o aproba. "Analizând toate aspectele și împrejurările, din prisma probelor administrate, în vederea soluționării cauzei reține următoarele: Potrivit art. 65 4 alin. ( 1 ) C od procedură civilă, când, privitor la aceleași bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executori judecătorești diferiți, instanța de executare în circumscripția căreia a început prima executare, la cererea persoanei interesate sau a oricăruia dintre executori, le va conexa, dispunând să se facă o singură executare de către executorul judecătoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar dacă executările sunt în același stadiu, de către executorul judecătoresc care a început cel dintâi executarea ", se arată în motivare.

Deci, ”condițiile conexării au fost îndeplinite, atât în dosarul execuțional înregistrat sub nr. 17/2018 la B.E.J.A. D și D , cât și în dosarul execuțional înregistrat sub nr. 75/2015 la B.E.J. U B V”. Astfel, executarea silită se desfășoară cu privire la același bun, respectiv asupra locuinței pe care Ivanof încă o are, de fapt, cu soția lui.

Plătește și cheltuieli de executare silită

Instanța a hotărât: "În temeiul aceleiași dispoziții legale, va dispune continuarea executării silite de către B.E.J. Ulman B V , acesta fiind executorul care a început cel dintâi executarea, care se află de altfel într-o fază mai avansată, iar, în conformitate cu art. 654 alin. (2) teza a II-a Cod procedură civilă, trimiterea la acesta a dosarelor conexate".

În toată ecuația, intervin și niște sume mărișoare, cheltuieli de executare, pe care Ivanof va trebui să le plătească. 10.095,1 de lei în dosarul înregistrat sub nr. 17/2018 la B.E.J.A. D și D și 27.115,07 de lei în dosarul înregistrat sub nr. 75/2015 la B.E.J. Ulman B V.

