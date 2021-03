Soțul Corneliei Catanga, îngropat în datorii! Încearcă să obțină pensie de urmaș. „Nu am nici măcar un leu venit”

Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, se află într-o situație critică. Pe lângă suferința pricinuită de decesul partenerei sale, bărbatul este îngropat în datorii și nu are niciun venit. Acesta încearcă să obțin o pensie de urmaș și speră ca în curând să poată cânta din nou.

Familia Corneliei Catanga era îngropată în datorii și se descurca din ce în ce mai greu cu banii. Din cauza pandemiei, atât artista, cât și soțul și fiul acesteia au rămas fără sursa principală de venit, având în vedere că toate evenimentele au fost anulate. Acum, în urma Corneliei Catanga au rămas cei doi care se confruntă cu mari probleme financiare.

„Nu am nici măcar un leu venit, am muncit doar la negru, în anii comunismului, așa erau vremurile, nu am avut carte de muncă, așa că nu beneficiez de pensie. E îngrozitor ce s-a întâmplat cu artiștii! Sper să dea drumul la evenimente, să pot cânta, să pot câștiga și eu un ban!

Avem datorii mari, la chiria pentru apartamentul în care locuiam cu toții. În pandemie, când niciunul dintre noi, eu, soția și fiul nostru pianist, Alex, nu am mai avut concerte, am rămas în urmă cu plățile. Mai ne peticeam din drepturile de autor ale Corneliei și din pensia ei de invaliditate, de 2.000 de lei. Acum, însă, trebuie să ieșim din această situație financiară grea”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru impact.ro.

„Trebuie să-mi revin din acest șoc”

Aurel Pădureanu este îngenuncheat de tristețe și de datorii. Soțul Corneliei Catanga speră acum să poată primi pensie de urmaș, pentru a reuși să își asigure strictul necesar până când se vor relua evenimentele.

„N-am, măi, oameni buni! În anii comunismului, cântam pe unde apucam, unde puteam, unde eram chemați, cine îți făcea p-atunci carte de muncă? Prin urmare, dacă nu am avut acele cotizații, nu primesc pensie.

O să mă zbat să văd dacă există posibilitatea, până or reveni spectacolele și vom scăpa de pandemia de coronavirus, să primesc o pensie de urmaș. O să ieșim și din asta, nu mă dau bătut, trebuie să-mi revin din acest șoc, de dragul copilului meu, Alexandru, care și el suferă enorm după măicuța lui dragă, de care era atât de atașat”, a mai spus artistul pentru sursa citată.