Soțul Deliei, victima Șacalului din Constanța, a fost sunat de complicii ucigașului. E ireal ce i-au putut cere

Dubla crimă din Constanța a șocat pe toată lumea. „Șacalul”, așa cum este poreclit suspectul pentru această tragedie, a fost arestat pentru 30 de zile, iar de atunci mai multe detalii terifiante au ieșit la iveală. Familiile celor două victime sunt distruse și nu pot să creadă că acestea nu mai sunt în viață. Soțul Deliei, una dintre tinerele ucise, a făcut mărturisiri tulburătoare despre acest caz. Bărbatul a povestit că a fost sunat de complicii ucigașului. A rămas mut atunci când a auzit ce i-au putut cere.

Marți seara, 10 septembrie, Tribunalul Constanța a decis ca Nicolae Mitrea, pe numele său real, să rămână în arest pentru 30 de zile, fiind principalul suspect în cazul dublei crime care a șocat toată țara. Delia a fost prima tânără ucisă. Era din Tulcea și lucra ca escortă. Victima a fost omorâtă în Mamaia Nord pe data de 2 iulie, după care făptașul i-a vândut mașina și a jefuit-o.

Delia, una dintre victimele „Șacalului” din Constanța, a dispărut în data de 2 iulie. În jurul orei 17.52, tânăra a dat ultimul semn de viață. Din acel moment, soțul ei a încercat disperat să o găsească. A căutat-o zile la rând, dar în zadar.

Mai mult decât atât, bărbatul a încercat să „ancheteze” singur dispariția soției sale, însă a fost indus în eroare de complicii criminalului. Inițial, a mers la complexul rezidențial, însă paznicul i-a spus că femeia a plecat, motiv pentru care a decis să nu mai intre în locuință.

Ulterior, soțul Deliei a primit un apel tulburător. Acesta a mărturisit că a fost sunat de un bărbat care l-a informat că este în posesia mașinii victimei și i-a cerut actele pentru vânzarea autoturismului.

„Mașina era dispărută de pe data de 2, de când a dispărut și Delia. Pe 10 m-a sunat cineva să mă întrebe de mașină, că are mașina mea și vrea act de contract vânzare-cumpărare. Am întrebat de unde are mașina, a zis că nu știe, nu au zis nimic concret. Apoi s-au dus în Bulgaria și au înmatriculat-o acolo, în mod ilegal.

S-au dus și-au pus sechestru pe mașină. Au plătit 15.000 de lei, mașina e tot la ei, nu la poliție. Ei nu au dat mașina la poliție, au zis că au cheile în Suedia. Au zis că este de la un băiat, nu au zis altceva. Insistau că mașina este la ei, fără să-mi dea alte detalii”, a declarat soțul Deliei, una dintre victimele „Șacalului” la Antena Stars.