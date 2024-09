Am aflat detalii șocante din viața escortei care a fost ucisă de un criminal în serie! Denisa avea o viață dublă!

Părinții Denisei Iana, timișoreanca jefuită și ucisă la Constanța, al cărui cadavru a fost mâncat de șacali, sunt șocați de tragedia care le-a dat viața peste cap pentru totdeauna. Oameni modești, tatăl lucrând în construcții, iar mama într-o fabrică, și-au crescut singurul copil cu frică de Dumnezeu. Încă de mică, aceasta mergea la biserică în fiecare duminică, iar de când devenise mamă, îl lua cu ea și pe fiul său în vârstă de 5 ani. Denisa lucra ca frizeriță la un salon din Timișoara, iar familia nu ar fi știut că în timpul liber era și escortă de lux. Mama tinerei, care este grav bolnavă, face față cu greu situației. De când a aflat că fiica sa a murit, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale în fiecare seară. Trupul neînsuflețit al Denisei Iana va ajunge la Timișoara miercuri seară, iar înmormântarea va avea loc vineri.

Familia tinerei din Timișoara care a fost ucisă la Constanța pentru a fi jefuită este sub șoc. Denisa Iana fusese dată dispărută pe 26 august, zi din care apropiații nu mai știau nimic despre ea. Denisa și-a lăsat fiul în vârstă de 5 ani în grija părinților ei și a plecat cu mașina la Constanța. Le-a spus doar că merge la mare ca să se vadă cu cineva. De atunci, nu au mai putut lua legătura cu ea. Sperau să o găsească în viață, iar vestea morții ei i-a cutremurat.

Denisa era singurul lor copil și de cinci ani de zile îi făcuse și bunici, dăruindu-le un nepot. Oameni simpli, tatăl fiind muncitor în construcții, iar mama lucrând într-o fabrică, aceștia și-au crescut fiica într-un mediu familial religios. Rudele tinerei au spus, pentru Cancan, că tânăra de 26 de ani mergea în fiecare duminică la biserică, împreună cu fiul său. Ea lucra ca frizeriță la un salon din Timișoara, iar înainte fusese cosmeticiană și manichiuristă.

Denisa era separată de tatăl copilului său, iar cei care au cunoscut-o spun că era o mamă exemplară. Nici prietenii, și nici rudele ei nu știau că tânăra ar fi fost escortă de lux.

”Suntem stupefiați de ce am auzit, că ar fi fost escortă. Acum, se poate spune orice despre ea, săraca nu se mai poate apăra. Părinții ei sunt oameni care muncesc, oameni normali. Fata mergea cu fiul ei la biserică duminică de duminică. Încă de mică mergea la biserică”, a spus, pentru CANCAN, una dintre rudele Denisei Iana.

”Nu arăta niciodată că are probleme”

Vestea tragică a morții fiicei ei a pus-o la pământ pe mama sa, care are mari probleme de sănătate.

”De câteva zile, la mama ei, care este bolnavă, vine ambulanța în fiecare seară”, a mai spus, pentru Cancan, aceeași rudă.

Câțiva prieteni s-au întâlnit întâmplător cu Denisa pe stradă, în Timișoara, cu doar câteva zile înainte ca familia să o dea dispărută. Aceștia povestesc că era bine dispusă și chiar a glumit cu ei.

”Cât a lucrat la noi la cosmetică și manichiură, aproape un an, a fost foarte serioasă, nu a lipsit nici măcar o dată. Era plină de viață, tot timpul bine dispusă, nu arăta niciodată că are probleme, era o fată foarte populară în oraș, noi ne cunoaștem unii cu alții. Am fost șocați când am aflat, chiar cu câteva zile înainte trecuse prin zona pe unde avem salonul. Se salutase cu toți, cu fostele colege, făcuse glume cu toți. Avea obiceiul să ne mai viziteze, chiar dacă nu mai lucra la noi. Făcuse și un curs de frizerie. Nu știm nimic despre treaba cu escorta”, ne-a spus o fostă colegă.

Trupul neînsuflețit al tinerei va ajunge acasă, la Timișoara, miercuri seară, iar înmormântarea va avea loc vineri.

​Cadavrul tinerei, găsit sfâșiat

O dublă crimă a fost descoperită la Constanța, două tinere, Delia Avram (34 de ani) și Denisa Iana (26 de ani), având același sfârșit cumplit: au fost sugrumate pentru a li se fura bunurile: bijuterii, bani și inclusiv mașinile. Ambele femei fuseseră date dispărute vara aceasta, una dintre ele în luna iunie, iar cealaltă în august, iar de atunci, polițiștii au încercat să le găsească.

Principalul suspect, Nicolae Mitrea, zis ”Șacalul”, și-a cunoscut victimele prin intermediul unui site care oferă servicii sexuale. Mitrea le-ar fi ademenit cu scopul de a le ucide și a le jefui.

Mitrea și Denisa Iana și-au dat întâlnire la Năvodari, chiar în casa în care criminalul locuia alături de iubita lui și de cei patru copii ai ei. Acolo, acesta a ucis-o, i-a furat telefoanele, 11.000 de lei, găsiți în portofel şi maşina.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost ținut în cadă două zile, asta în timp ce copiii se aflau în casă. Când cadavrul a început să se descompună, bărbatul a scăpat de el, aruncându-l pe un câmp, între localitățile Sinoe și Mihai Viteazu, județul Constanța. Aici a fost descoperit de polițiști, trupul femeii fiind găsit sfâșiat de șacali.

După ce a ucis-o, ”Șacalul” a încercat să vândă mașina care îi aparținuse femeii, dar a fost implicat într-un accident, moment surprins de o cameră de supraveghere. Când a fost ridicat de polițiști, acesta se afla într-un salon al Spitalului Județean, unde fusese internat în urma leziunilor suferite în accident. Principalul suspect și concubina sa au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

