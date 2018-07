Spania, eliminată la penalty-uri de Rusia!

Selecţionata Rusiei a învins surprinzător reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, 1-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, pe Stadionul „Lujniki” din Moscova, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2018 şi s-a calificat în sferturi.

Campioana mondială din 2010 a plătit preţul sterilităţii sale ofensive, chiar dacă a avut o posesie de 75% şi gazdele nu şi-au creat practic nicio ocazie, Rusia a ştiut să îşi betoneze apărarea şi să sancţioneze erorile comise de spanioli.

„La Roja” a deschis scorul prin autogolul lui Serghei Ignaşevici (minutul 12), Rusia a egalat prin Artem Dziuba (minutul 41 – pen.), după un henţ stupid comis în careu de Pique, iar la loviturile de departajare „Sbornaia” s-a impus prin transformările lui Fedor Smolov, Serghei Ignaşevici, Aleksandr Golovin şi Denis Cerîşev, respectiv Andres Iniesta, Gerard Pique şi Sergio Ramos, portarul Akinfeev apărând şuturile lui Koke şi Aspas.

„La penalty-uri, hazardul a făcut alegerile sale. Antrenorul m-a întrebat dacă vreau să execut lovitura şi am răspuns că da. Era responsabilitatea mea şi îmi cer iertare că am ratat. Viaţa continuă, trebuie să mergem mai departe. Aveam multe speranţe la acest Mondial după tot ce am făcut. Am rămas doi ani neînvinşi, incluzând meciul de astăzi în care am pierdut. Meciul a fost injust”, a declarat Koke.

La final, portarul Igor Akinfeev a fost declarat jucătorul meciului.

Rusia a reuşit astfel cel mai bun rezultat al său la Cupa Mondială după destrămarea Uniunii Sovietice, urmând să joace în sferturi cu învingătoarea dintre Croaţia şi Danemarca.

În sferturile de finală, Rusia va întâlni echipa Croației, în data de 7 iulie, la Soci.