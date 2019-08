Luni au revenit anchetatorii la casa din Caracal a lui Gheorghe Dincă, suspectul principal în cazul crimelor care au zguduit România. Oamenii legii au adus şi specialişti constructori pentru a sparge gropile cimentate din curtea imobilului, unde s-ar putea afla mai multe probe. Procurorii au prelungit perchezițiile cu 10 zile, obţinând un nou mandat în acest sens. Totodată, angajații Primăriei din Caracal au fost puși, luni, să taie iarba din curte, pentru a înlesni munca anchetatorilor.

Sâmbătă, procurorii DIICOT – Structura centrală împreună cu polițiști specializați din cadrul Poliției Române – delegați în cauză – au continuat percheziția efectuată la domiciliul inculpatului Dincă Gheorghe și totodată s-a procedat la audierea unor martori.

Tribunalul București a emis un nou mandat de percheziție

Anchetatorii au anunţat că, în baza unui nou mandat de percheziție domiciliară emis de către Tribunalul București, activitățile procedurale vor fi desfășurate la domiciliul inculpatului și în perioada următoare.

Gheorghe Dincă a declarat la audieri că le-a răpit și le-a ucis pe Luiza și Alexandra. Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o maşină de ocazie. În acelaşi mod a dispărut Alexandra Măceşanu (15 ani), în 24 iulie. Suspectul a fost identificat abia în 26 iulie,, după ce Alexandra a sunat de trei ori la 112 pentru a-şi anunţa răpirea.

Pista buncărului

Sub protecția anonimatului, o persoană care a lucrat ani buni în cadrul MApN a lansat o pistă halucinantă după ce a fost găsită o construcție anti-atomică, unde ucigașul ar fi putut ascunde corpurile victimelor sale. Ex-militarul nu exclude varianta ca Gheorghe Dincă să fi abandonat acolo cadavrele fetelor pe care le-a ucis cu sânge rece, mai ales că buncărul se află la aproximativ un kilometru de casa unde "Hannibal Lecter" din Caracal și-ar fi desăvârșit "operele".

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori.

"Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo", ne-a povestit fostul militar de la Deveselu.