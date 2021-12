Spectacol total de „Boxing Day” pe „Etihad” » Manchester City – Leicester 6-3 »»

Spectacol total în etapa de „Boxing Day” pe „Etihad”. Manchester City, formație pregătită de Pep Guardiola, s-a impus la scor de tenis, 6-3, în fața celor de la Leicester, duelul contând pentru runda a 19-a din Premier League.

Golurile „cetățenilor” au fost marcate de Kevin De Bruyne (min.5), Riyad Mahrez (min.14), Ilkai Gundogan (min. 21) Raheem Sterling (min.25, 87) şi Aymeric Laporte (min. 69), oaspeții punctând prin James Maddison (min.55), Ademola Lookan (min. 59) şi Kelechi Iheanacho (min.65).

„Am avut 4-0 la pauză, dar Leicester și-a creat ocazii de fiecare dată când jucătorii lor au ajuns în ultimii 30 de metri. Jocul era deschis și la 4-0, nu am închis jocul în niciun moment. Leicester este o echipă cu foarte multă calitate, iar după pauză și-au găsit ritmul. Au jucători de top, de clasă, știm ce au reușit în ultimii ani. Este mereu dificil să joci contra lor, jucătorii sunt conduși de un antrenor excepțional (n.r Brendan Rodgers). Jucătorii mei au început să fie mai temători la 4-2, iar la 4-3 au început să aibă mari dubii în joc. Este bine că nu am intrat în panică la 4-3, am așteptat șansa ideală, iar o fază fixă ne-a câștigat meciul”, a declarat Pep Guardiola după victoria cu Leicester.

Pentru City aceasta a fost cea de-a 15-a victorie stagională în această ediție din Premier League. Cu 47 de puncte, „cetățenii” sunt lideri în clasament, având șase lungimi peste Liverpool și Chelsea, „cormoranii” având și un meci mai puțin. Partida lui Liverpool cu Leeds United, din această etapă, a fost amânată din cauza Covid-19, la fel ca şi meciurile Burnley – Everton şi Wolverhampton – Watford.