Spectacol total făcut de City la debutul în grupele Champions League!

Spectacol total în primele meciuri disputate în prima rundă din faza grupelor Champions League.

Principala favorită la trofeu, Manchester City s-a distrat la Sevilla, scor 4-0, într-un meci în care Haaland a punctat de două ori. Referindu-se la victoria categorică a echipei sale în Andaluzia, Pep Guardiola a declarat că elevii săi trebuie să rămână conectați la importanța competiției.

„Din experienţă, ştiu că în Liga Campionilor trebuie să câştigi toate cele trei meciuri de acasă şi unul în deplasare pentru a te califica. Am câştigat deja jocul în deplasare, ceea ce scade puţin presiunea. Dar acum vom avea meciuri importante de jucat acasă. Cât despre Haaland, îmi place această rutină, pentru că devine una, să vin şi să vorbesc despre Haaland la fiecare conferinţă de presă. Cifrele vorbesc pentru el, avem mereu senzaţia că ar putea înscrie şi mai multe goluri. A fost o lovitură din afara careului, el era acolo. O centrare, el era acolo. Este întotdeauna la locul potrivit, la momentul potrivit. Nicio secundă mai devreme, nicio secundă prea târziu. O are în gene, are un instinct firesc de a marca goluri. El este mereu acolo la momentul potrivit, asta e marea lui virtute”, a declarat Pep Guardiola.

O victorie clară a obținut și Real Madrid, formație cotată de bookmakeri cu a cincea șansă la trofeu, s-a impus la scor de neprezentare, 3-0, în Scoția cu Celtic. Cu același scor, și-a adjudecat avantajul terenului propriu Dortmund în disputa cu FC Copennhaga. O victorie, „scurtă” a bifat și PSG, scor 2-1 la Paris cu Juventus.

Surprizele s-au înregistrat în confruntările Dinamo Zagreb – Chelsea, scor 1-0 și RB Leipzig – Șahtior Donețk 1-4.

Rezultatele înregistrate ieri în Champions League:

Grupa E

Dinamo Zagreb – Chelsea 1-0

Salzburg – AC Milan 1-1

Grupa F

RB Leipzig – Șahtior Donețk 1-4

Celtic -Real Madrid 0-3

Grupa G

Borussia Dortmund – FC Copenhaga 3-0

ora 22:00 Sevilla – Manchester City 0-4

Grupa H

Benfica Lisbona -Maccabi Haifa 2-0

PSG – Juventus 2-1