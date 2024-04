Spike și Livia, probleme în paradis?! Artistul, singur cuc de ziua lui de naștere după ce fosta lui Bordea a publicat un mesaj ”suspect”

Paul Mărăcine, cunoscut de public drept Spike, s-a lovit de o avalanșă de critici după ce s-a combinat cu Livia Eftimie, fosta soție a amicului Bordea. Bruneta era căsătorită cu vedeta de la Antena 1, însă și-a dorit despărțirea, iar în cele din urmă a obținut și actul de divorț. La scurt timp de la separare, comediantul a aflat de idila dintre fostul lui cavaler de onoare și fosta lui mireasă! Așa că, tunurile s-au îndreptat asupra artistului, care a fost „ciuruit” din toate părțile. Deși la începutul acestui an el anunța că totul merge ca pe roate în relația lui cu Livia, iată că semnele de întrebare au început să apară odată cu mesajul „suspect” postat de fosta stewardesă. Acum, gurile rele ar spune că Spike și-a petrecut singur ziua de naștere.

Spike dezvăluia, la începutul acestui an, că el și Livia Eftimie sunt fericiți împreună. Artistul confirma în acest mod relația de iubire pe care o trăiește cu fosta soție a celui pe care-l numea prieten. A trecut timpul, iar cei doi amorezi au preferat să-și țină povestea departe de ochii curioșilor. N-au mai oferit detalii despre ce se întâmplă sub acoperișul lor și, cu siguranță, fanii și-au pus întrebări legate de cuplul lor.

Mulți au intrat la bănuieli, că ar fi probleme în paradis, după anumite mesaje postate de Livia Eftimie în mediul online. Spre exemplu, bruneta publicase pe Instagram un mesaj cu subînțeles care a stârnit reacții.

„Plătim pentru orice. Că ne-am născut și am trăit. Că am ratat sau reușit. Că am câștigat sau am pierdut. Că am fost loiali sau am trădat. Că am fost buni, ori răi. Că am visat sau nu. Că am fost inteligenți sau nu.

Că am glumit, că am fost serioși, că am rămas, că am plecat. Că am amăgit sau dezamăgit. Că am acționat sau nu. Că am fost reali, sinceri sau că nu am fost nimic… Tot ce contează e dacă merită sau nu”, a fost mesajul postat de Livia.