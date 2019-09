Scandal cu bâte și topoare, în Dâmbovița! Romii își reglează conturile în stradă

Scandal cu repetitie, cu bate, scaune, pietre si topoare in satul Balteni, din Dambovita. Un sofer a suprins batalia de acum. In cursul diminetii, mascatii au mai intervenit pentru a aplana un conflict.

Mai multe familii de romi s-au luat la bataie in plina strada, chiar pe marginea Drumului National 71 Bucuresti-Targoviste. Soferii care tranzitau zona au fost nevoiti sa opreasca din cauza haosului creat. Cei care s-au incumetat totusi sa treaca, au riscat sa le fie disrtruse masinile de bolovanii cu care aruncau unii in altii scandalagii. In imaginile surprinse de un sofer se vad si copii care iau parte la scandal.

Incindentul este unul cu repetitie dupa ce in aceasta dimineata, in jurul orei 09:20, politistii din cadrul Politiei Orasului Racari au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe drumul national 71, in zona satului Balteni, are loc un conflict intre mai multe persoane.

La fata locului s-au deplasat efective de politie, insotite de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Dambovita si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea conflictului.

In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, pe fondul unui conflict spontan, un barbat ar fi fost lovit in zona capului de o piatra aruncata de vecinul sau, un tanar de 27 de ani, din localitate.

Partea vatamata nu a solicitat acordarea de ingrijiri medicale si nu a formulat plangere penala impotriva vecinului sau, potrivit IPJ Dambovita.

In cauza, a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de lovire sau alte violente. De asemenea, fata de trei persoane a fost dispusa masura sanctionarii contraventionale in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind ordinea si linistea publica.