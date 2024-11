Stadioane pline și visuri spulberate: Cum a distrus Elena Ceaușescu fotbalul feminin în anii ’80! Ce rol a jucat și gelozia Liei Manoliu

Echipa națională de fotbal feminin a României se pregătește de meciul cu Albania, care va avea loc pe 3 decembrie la Târgoviște. Vorbim despre sportul unde bărbații încă mai fac legea, deși în ultima vreme, la nivel mondial, fetele le calcă serios pe urme. Puțini știu că în țara noastră, fotbalul feminin era puternic dezvoltat în anii 80. Fetele jucau atunci pe stadioane pline și nu duceau grija zilei de mâine, având salariul asigurat. Totuși, ascensiunea fotbalului feminin a fost curmată brust în anul 1988 la ordinul Elenei Ceaușescu.

Soția fostului dictator a vrut ca fetele să nu mai joace fotbal după ce a stat de vorbă cu Lia Manoliu. Aceasta din urmă era geloasă că fetele nu vor să practice alte sporturi și doresc doar să joace fotbal. CANCAN a stat de vorbă cu antrenorul Gigi Marinescu, care pregătește junioarele Rapidului. Acesta activează în fotbalul feminin de 40 de ani și ne-a povestit ce s-a întâmplat în acele timpuri de dinaintea Revoluției din 1989.

”Așa este! Lia Manoliu s-a plâns la Elena Ceaușescu că multe fete renunță la alte sporturi sau nu le practică doar pentru că vor să joace fotbal. E adevărat că în acele vremuri și noi le luam pe unele fete de la handbal la fotbal gata pregătite. Lui Ceaușeasca nu-i plăcea fotbalul! Cum nu-i place nici lui Becali! În 1988, a desființat Elena Ceaușescu fotbalul feminin.

Citește și: Elena Ceausescu se comporta ca un ultras la meciurile dintre Dinamo si Steaua! Cum i-a dat Gheorghiu Dej interdictie pe stadion!

Cum credeți că a fost? În 1982, trebuia să meargă nea Mircea Lucescu cu echipa națională la Campionatul European. Când au văzut ăștia că nu avem fotbal feminin, a dat ordin federația, era nea Traian Tomescu… Apoi, în acele timpuri, 10 echipe erau doar din Capitală, apoi Constanța, era și Petrolul Ploiești… pe urmă s-au desființat echipele de fete. S-a reînființat doi ani mai târziu, în 1990, era președintele federației femininte doamna Rodica Șiclovan. Eu știu toată povestea, eram la federație, unde stăteam toată ziua. Și ne-au zis, gata nu mai jucați! Atunci erau Miraj, FRB, IMGB. Era nea Miky Mihăilescu la federație și el mi-a zis că ne desființează. Emoțional, nu prea m-a afectat pentru că atunci antrenam la junioare„, a declarat antrenorul Gigi Marinescu pentru Cancan.

”La meciurile fetelor se umpleau stadioanele”

Acesta își aduce aminte cu plăcere ce emulație era în rândul fetelor în vremurile regimului comunist.

”Erau turnee cu caracter amical la Brașov sau la Ploiești. Dar la meciurile fetelor se umpleau stadioanele, pentru că echipele noastre jucau în deschiderea meciurilor din prima divizie a băieților, pe stadionul lui Petrolul Ploiești, Farul Constanța, Sportul Studențesc și altele. Pe mine, antrenor la fete m-a obligat Partidul Comunist să fiu. La IMGB, am fost o grămadă de ani. Era altceva, le angajam pe fete atunci și jucau fotbal. Era bine, pe fete le strigam Maradona și le luam de pe maidan. Acum e mai mult de obligație, iar multe jucătoare nu prea au treabă cu fotbalul„, a povestit interlocutorul nostru.

NU RATA: Motivul pentru care Elena Ceaușescu a fost poreclită „Păsărica”. De ce i se spunea așa

,,La noi, acum, fotbalistele sunt pe hârtie”

Gigi Marinescu a mai spus că fotbalistelor le-a fost mai bine în perioada când Federația Română de Fotbal era condusă de Mircea Sandu, comparativ cu ajutorul aproape inexistent pe care forul condus acum de Răzvan Burleanu îl oferă fotbalului feminin.

”Înainte, erau selecții unde veneau 200 de fete. La noi acum, fotbalistele sunt pe hârtie. Dinamo București are 30 de fete în total, junioare și senioare. Dacă nu le dă bani? La Rapid, de exemplu, fetele primesc salariu, de aceea clubul din Giulești are 90 de fete. De la federație, e prea puțin sprijin. Înainte, pe timpul lui Mircea Sandu primeam 1.000 de lei plus cazare și masă, dar te descurcai.

Acum, primești 1.800 de lei, dar plătești doar cazarea. Îți dă foarte puțin! Te omoară-n două! Eu de ce nu organizez turnee și jucăm doar în deplasare? Uite, de exemplu acum la un turneu 600 de lei au costat arbitrii si 1.500 de lei ambulanța. Banii ăștia nu ți-i dă nimeni„, a mai spus Gigi Marinescu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.