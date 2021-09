Stanciu, apel la public: „Nu contează cât de repede marcăm, important este să avem răbdare!”

Mijlocașul naționalei României, Nicolae Stanciu, a făcut un apel la publicul care va veni pe „Național Arena” duminică la partida cu Liechtenstein, cerând răbdare.

Fotbalistul a precizat că şi Germaniei i-a fost greu să desfacă apărarea modestei selecţionate a Liechtensteinului, afirmând că nu contează cât de repede se va marca.

„Revederea cu fanii pe Arena Naţională va fi un moment special, un moment plăcut pentru că e primul meci după un an şi jumătate sau poate chiar mai mult de când jucăm fără ei. Sperăm să vină într-un număr mare să ne susţină şi să le facem duminică o bucurie. Nu contează cât de repede marcăm, important este să avem răbdare pentru că va fi un meci în care vom avea mingea în majoritatea timpului. Chiar am văzut că şi germanilor le-a fost greu să îi desfacă. Aşa că asta trebuie să facem, să fim răbdători să ţinem cât mai multe mingea şi cu siguranţă se vor ivi oportunităţi de a marca. Dacă ne vom precipita şi ne vom grăbi la fiecare acţiune, atunci va fi mai greu pentru noi. Chiar dacă lumea se aşteaptă la un meci uşor cu Liechtenstein, noi nu îl considerăm aşa. Dacă nu vom intra la fel de concentraţi şi dacă nu vom avea aceeaşi atitudine ca în meciul din Islanda ne va fi greu şi cu Liechtenstein. Nu cred că e deloc periculoasă victoria din Islanda, chiar dacă a fost înaintea acestui meci cu Liechtenstein. Consider că acea victorie ne-a descătuşat puţin, iar acum cred eu că va fi din ce în ce mai bine”, a declarat Nicolae Stanciu.

Echipa naţională a României întâlneşte, duminică, de la ora 21:45, pe „Naţional Arena” din Capitală, selecţionata Liechtensteinului, într-o partidă din cadrul preliminariilor CM 2022. Pe 8 septembrie, de ora 21:45, prima reprezentativă va juca împotriva Macedoniei de Nord pe Tose Proeski Arena din Skopje.

Clasament

1 Armenia 4 3 1 0 6-2 10

2 Germania 4 3 0 1 7-2 9

3 Macedonia de Nord 4 2 1 1 9-4 7

4 România 4 2 0 2 7-6 6

5 Islanda 4 1 0 3 4-8 3

6 Liechtenstein 4 0 0 4 1-12 0