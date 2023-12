Starea de sănătate a lui Celine Dion se degradează. Artista nu mai are control asupra mușchilor

Celine Dion (55 de ani) se confruntă, de 4 ani, cu probleme de sănătate. Celebra cântăreață suferă de „sindromul persoanei rigide”, iar acum nu mai are control asupra mușchilor. Speră, în continuare, să găsească un tratament potrivit pentru sindromul de care suferă. Sora ei, Claudette, în vârstă de 74 de ani, a venit cu noi vești referitoare la starea de sănătate a artistei. Vezi mai jos detaliile.

În urmă cu un an, Celine Dion se afla în situația de a-și anula turneul mondial. Din cauza problemelor de sănătate, artista în vârstă de 55 de ani are nevoie de tratament de specialitate. Suferă de „sindromul persoanei rigide”, iar acest aspect a împiedicat-o pe artistă să aibă apariții publice. Acum, însă, veștile vin din partea surorii sale, Claudette, de 74 de ani. Potrivit acesteia, cântăreața cunoscută la nivel mondial nu mai are control asupra mușchilor. Totodată, a sugerat că artista nu va urca prea curând pe scenă, din cauza condiției medicale.

Starea de sănătate a lui Celine Dion s-ar fi agravat

Sindromul de care suferă Celine Dion o împiedică să mai aibă o mobilitate optimă. Este un sindrom incurabil și progresiv, iar celulele nervoase din corp sunt atacate. Sora ei a mărturisit că artista muncește, chiar dacă aparițiile sale au fost din ce în ce mai rare în spațiul public.

„Muncește din greu, dar nu are control asupra mușchilor ei. Ceea ce îmi frânge inima este că a fost întotdeauna disciplinată. Ea a muncit mereu din greu. Este adevărat că atât în visele noastre, cât și în ale ei, scopul este să revină pe scenă. În ce realitate? Nu știu. Corzile vocale sunt mușchi, iar inima este, de asemenea, un mușchi. Pentru că este 1 caz dintr-un milion, oamenii de știință nu au făcut atât de multe cercetări pentru că nu a afectat atât de mulți oameni”, a spus sora artistei, conform Dailymail.

Deși sănătatea îi este încercată, artista speră în continuare că starea i se va ameliora. Fanii îi trimit mesaje și cadouri prin intermediul fundației pe care o dețin. De asemenea, primește și crucifixe binecuvântate.

„Unii oameni și-au pierdut speranța, pentru că nu toate bolile sunt bine cunoscute. Dacă ai ști numărul de apeluri telefonice pe care le primește fundația noastră despre Celine! Oamenii ne spun că o iubesc și se roagă pentru ea. Primește atât de multe mesaje, cadouri și crucifixe binecuvântate”, a mai spus Claudette, sora artistei.

Sursă foto: captură video YouTube „Good Morning Britain”