Starea Ionelei Prodan ar putea evolua în bine! Ce spun medicii care o au în grijă pe cântăreață

Ionela Prodan se simte din ce în ce mai rău iar starea ei este critică susțin surse din familia cântăreței, dar medicii de la Spitașlulș Elias sunt ceva mai optimiști. Cântăreața de muzică populară este atent monitorizată și există șanse ca starea ei să se mai îmbunătățească, susțin surse medicale.

“Artista se afla in continuare sub tratament medicamentos, sub atentia supraveghere a doctorilor. Are momente cand se simte bine, altele cand se simte rau! Este greu de spus ceva concret! Nimic nu este sigur Sa speram ca situatie ei va evolua”, au declart medicii care o au in grija pe cantareata, pentru wowbiz.ro!