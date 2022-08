Stațiunea din Grecia unde un șezlong costă 40 de euro (200 lei) pe zi. Reacția unei turiste din România

Vacanțele în străinătate nu s-au încheiat, încă! O turistă româncă a mers în vacanță, alături de soțul ei, într-o stațiune din Grecia. Acolo, pe o plajă privată, un șezlong costă 40 de euro (200 de lei) pe zi.

O româncă a mers cu familia în Grecia, în vacanță. Mai cu seamă, aceștia au ales un sejur de șapte zile în Corfu. Într-un grup de Facebook, turista și-a expus opinia în legătură cu vacanța pe care au petrecut-o în stațiunea din străinătate.

Plaja privată unde un șezlong costă 40 de euro

Pe lângă cheltuielile pe cazare și mâncare, turista româncă a mărturisit că o cursă cu un taxi de la aeroport până la Benitses costă 40 de euro, însă au ales să meargă cu autobuzul. În plus, au închiriat o mașină cu 65 de euro pe zi, full casco. Pe lângă panoramele spectaculoase și liniștea de care a avut parte cuplul, a descoperit și o plajă privată unde, pentru un singur șezlong, taxa era de 40 de euro. Per total, cuplul a oferit și o notă concediului lor în Grecia: 7.

”Experiența noastră de 7 zile în Corfu:

Am zburat din Sibiu, nu am avut cerințe speciale legate de Covid sau alte chestii. Am fost cazați la 2 km de Benitses, mai exact la El Greco Hotel. Imaginile de pe net nu mai sunt valabile. Hotelul a fost renovat și are condiții foarte bune. Micul dejun destul de sărac dar ne-am obișnuit. 😁 Este o afacere de familie și m-am bucurat să fac parte la dezvoltarea lor.

Taxi Aeroport – Benitses 40 euro – doar ne-am informat dar am luat autobuzul. Nebunie completă cu prețurile astea. Am închiriat mașină cu 65 euro/ zi cu full casco, fără alte garanții. Totul super simplu.

Am găsit o plajă părăsită și foarte mică unde am petrecut primele zile cât nu am avut mașină închiriată. Am fost doar eu și soțul pe plajă și a fost foarte relaxant… asta pentru cei care preferă liniștea și sălbăticia. 😁

Plajele din zona Benitses sunt cu pietre dar apa este foarte curată și caldă. Dacă bate vântul se mai adună alge dar nu sunt atât de neplăcute ca cele din Marea Neagră. În Benitses mașinile circulă fix pe lângă plaje ceea ce e puțin neplăcut. E gălăgie multă pentru că e o șosea principală foarte circulată.

Am vizitat Paleokastritsa dar nu a fost așa de uimitor. E clar că apa este de o culoare superbă dar plajele în sine sunt mici, aglomerate și nimic spectaculos la ele. Pare o zonă destul de comercială și scumpă.

Am vizitat Plaja Issos care e un mic deșert datorită nisipului și felului în care arată relieful. E plin de tineret. Șezlong 10 euro 2 buc. + umbrelă. Apa curată și caldă.

Am vizitat și plaja Marathias care mi-a plăcut cel mai mult. Apa e superbă, nu sunt alge, se văd peștișorii iar pe jos e un nisip superb.

Șezlong 7 euro 2 buc. + umbrelă. Nu e foarte aglomerat. Am descoperit târziu o terasă unde dacă mâncai primeai gratuit șezlong și umbrelă. Nu mai țin minte cum se numește exact… cred ca Santa Barbara Beach Martas. Mâncarea a fost ok acolo. Spun din părerea soțului căci mie nu mi-a plăcut mâncarea din Corfu în general dar cred că ține mult de gusturi.

Ne-a plăcut mult Corfu Town. Acolo a fost singurul loc în care mi-a plăcut și mâncarea. Am servit împreună cu soțul meu la Restaurantul Porta Remounda. Am primit din partea casei pâinici cu pastă de măsline și pepene galben și roșu la final. Foarte drăguț. ❤️

Până să avem mașină închiriată, am circulat cu autobuzul Blue Bus nr. 6 din zona Benitses până în Corfu Town. Dacă e prea plin, nu mai oprește în stație și uneori nu oprește să te lase în stația unde ai nevoie să cobori chiar dacă apeși pe stop, dacă cumva nu sunt persoane în stație. Trebuie să strigi pe acolo stop, stop etc. 😅

Dacă ar fi să dau o notă vacanței în general, aceasta este 7. Nu aș mai repeta experiența. Poate și pentru că bugetul a fost mai limitat și nu ne-am permis chestii mai extravagante. Sigur sunt multe locuri superbe dar aceasta a fost experiența noastră.

Aaa, să nu uit că în Benitses am găsit o plajă privată cu 40 euro 1 șezlong.🤣 Dios mio!!! 🤦‍”, este mesajul scris de turistă pe internet.

