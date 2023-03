Liviu Vârciu a împlinit vineri 42 de ani. Din cauza unei răceli, sărbătoritul și-a amânat petrecerea, dar și-a propus, cu această ocazie, după ce iubita sa i-a zis „că-i gras”, să devină „tras ca printr-un inel”. Ce va face pentru a-și atinge obiectivul, mai ales că trebuie să fie într-o formă maximă în vederea unui proiect amplu? A dezvăluit chiar artistul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Liviu Vârciu se poate declara mulțumit atât pe plan profesional, cât și personal. A devenit o cunoscută și îndrăgită vedetă a Antenei 1, și-a făcut propriul film și-l pregătește pe al doilea și s-a reîntors pe scenă cu trupa L.A., alături de care a cunoscut consacrarea pe când avea doar 20 de ani.

Pe plan personal, are o familie frumoasă, cu doi copii, și o parteneră așa cum și-a dorit, în persoana Andei Călin, mama fetiței și băiețelului său. În același timp, fiica sa cea mare, Carmina, pe care o are dintr-o altă relație, s-a mutat acum în București, dat fiind faptul că este studentă în Capitală.

Cu toate acestea, extrem de pretențios, artistul are și el nemulțumirile sale. Nemulțumiri care țin nu de realizările lui, ci de fizicul său.

Mai precis, după ce iubita sa, care deține un salon pentru înfrumusețare și remodelare corporală, i-a zis „că-i gras” și dat fiind faptul că într-un an de zile trebuie să fie în formă maximă, pentru un film important, vedeta și-a propus chiar de ziua sa, pe care și-a aniversat-o vineri, să slăbească și să arate… beton. Iar pentru asta, primele măsuri luate au fost să se lase de fumat și să meargă la sală.

„Am fost o singură dată la Anda la salon, când m-a făcut gras. O să folosesc aparatul acela pe care l-am luat special. Luni mă las de fumat și mă apuc de sală.

Vreau să slăbesc și să arăt beton, pentru că o să am un proiect mare. Trebuie să fiu într-o formă cum nu am mai fost până acum, am timp un an de zile. E vorba despre un film mare, nu al meu, ci despre unul în parteneriat”, a declarat artistul pentru CANCAN.RO.

Liviu Vârciu: „Sunt pe tratament”

Altfel, Liviu care ieri a împlinit 42 de ani, își dorea o petrecere mare, cu ocazia zilei sale de naștere, mai ales că în ultimii doi ani nu s-a mai sărbătorit. Și-a anunțat dinainte prietenii, destul de numeroși, despre intențiile sale, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Din cauza unor probleme de sănătate, el a fost nevoit să amâne petrecerea pentru săptămâna viitoare.

„Am vrut să sărbătoresc astăzi (n.r. ieri), dar nu mă simt cum trebuie, nu vreau să am o stare proastă de ziua mea. Ceva tot voi face, doar am împlinit 42 de ani, dar amân pentru săptămâna viitoare.

Sunt pe tratament, dar nu fac febră. Cu imunitatea am stat oricum tot timpul mai prost. O să merg să-mi fac analizele”, ne-a mai spus vedeta.

Artistul nu ne-a ascuns nici care e cel mai frumos cadou pe care l-ar fi putut primi de ziua lui. „Copiii mei sunt cel mai mare și frumos dar”, a adăugat Liviu.

