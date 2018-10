Ștefan Bănică, unul dintre cei patru jurați “X Factor”, va avea parte de momente emoționante în cadrul celei de-a șasea ediții a show-ului, difuzată diseară, de la ora 20.00, la Antena 1. Artistul mărturisește că s-a regăsit cumva în povestea unuia dintre concurenți.

Ștefan Bănică, dezvăluire neașteptată din viața privată pe scena “X Factor”: “Sunt un tip exigent cu fiul meu”

Valentin Paraschiv are 18 ani, vine din Galați și spune că muzica este visul lui, chiar dacă tatăl său nu are încredere în talentul său. Tânărul participă la X Factor ca să-i demonstreze tatălui că este foarte bun și speră ca, astfel, să ajungă să fie mândru de el. Valentin alege să interpreteze o melodie rock’n roll, dar jurații au fost cu adevărat impresionați de povestea lui.

”M-ai atins cu această problemă tată-fiu. Și eu am un băiat de 16 ani care vrea să meargă pe același drum ca și mine. Vă spun, domnule, că acest băiat al dumneavoastră merită să-i acordați încredere. Eu cred că el vă are ca model. Am aceeași problemă, sunt un tip exigent cu fiul meu, îmi doresc tot ce e mai bine pentru el. Dar puteți să fiți mândru de el, cu sau fără «X Factor»”, spune Ștefan Bănică.

Care va fi reacția celorlați jurați la povestea lui Valentin și dacă va reuși tânărul să-și mulțumească tatăl, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20.00, la Antena 1.