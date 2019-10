Ștefan Bănică Jr., mesaj emoționant după aflarea morții Tamarei Buciuceanu-Botez: ”A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea”

Vestea morții Tamarei Buciuceanu-Botez a întristat o țară întreagă. Printre cei care au cunoscut-o și au apreciat-o pe marea actriță se numără și Ștefan Bănică Jr. Actorul a publicat pe Facebook un mesaj extrem de emoționant după aflarea morții Tamarei Buciuceanu-Botez.

“A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. In schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreţească frunţile, să le cultive. Asta înseamnă până la urmă un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe contul său de Facebook.

Tamara Buciuceanu-Botez a murit

Tamara Buciuceanu-Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală, au precizat, pentru MEDIAFAFAX, surse medicale. Actrița a fost internată pe fondul unor probleme cardiace la începutul lunii octombrie, iar în ultimele zile, starea sa de sănătate se agravase. Surse medicale au precizat, pentru MEDIAFAX, că actrița Tamara Buciuceanu a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitală. Ulterior, reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. (VEZI ȘI: BOALA CRUNTĂ DE CARE SUFEREA TAMARA BUCIUCEANU-BOTEZ. DE CE A MURIT ÎNDRĂGITA ACTRIȚĂ)

„Spitalul Elias anunță cu regret dispariția unei mari doamne a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere condoleanțe familiei îndoliate!”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanții Spitalului Elias.

Actrița Tamara Buciuceanu Botez, în vârstă de 90 de ani, a fost internată, la începutul lunii octombrie, la Spitalul Elias din București, internarea survenind pe fondul unei boli cardiace mai vechi, care s-au agravat.