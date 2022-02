Ștefan Bănică Junior, dezvăluiri despre infectarea cu COVID-19: „Am stat în izolare 14 zile şi m-am confruntat…”

Ștefan Bănică Junior a vorbit în cadrul unui interviu recent despre perioada în care a fost infectat cu COVID-19. Cunoscutul artist a dezvăluit cum ce simptome a avut, dar şi cum a trecut peste perioada pandemiei.

Ștefan Bănică Junior a declarat, pentru Adevărul, că a fost infectat cu noul coronavirus în urmă cu un an și ceva, însă, din fericire a făcut o formă ușoară a bolii.

De asemenea, Ștefan Bănică Junior a explicat ce a făcut în timpul pandemiei, atunci când restricţiile erau foarte stricte.

”M-am confruntat, ca mulţi dintre cei care au avut coronavirus, cu acea nelinişte pe care ţi-o dă nerezolvarea concretă a acestei boli”

”Am fost bolnav acum un an şi ceva. Şi, slavă Domnului, nu am avut o formă grea. Am stat în izolare 14 zile şi m-am confruntat, ca mulţi dintre cei care au avut coronavirus, cu acea nelinişte pe care ţi-o dă nerezolvarea concretă a acestei boli, alimentată şi de toate ştirile şi zvonurile ce apăreau peste tot, în media, în online, care, practic, se contraziceau între ele. Dar am câştigat timp pentru mine, mi-am pus în ordine priorităţile şi am început să apreciez unele aspecte ale vieţii la valoarea lor reală, pe care nu le percepeam până acum”, a declarat Ștefan Bănică Junior pentru sursa mai sus-menționată.

Artistul a spus că perioada de pandemie a avut și o parte benefică. Vedeta a profitat de timpul liber pe care l-a avut şi a petrecut alături de familia sa momente de neuitat: ”Partea bună a fost – pentru că există, culmea, şi o parte bună – că am putut petrece mult timp cu băiatul meu cel mic, Alexandru, şi, evident, cu familia mea. Profesional, a fost destul de greu să stau departe de scenă. Atunci, energia creativă am canalizat-o scriind cântece, căutând piese noi de teatru, într-un cuvânt, în proiecte, conştient fiind că din cauza instabilităţii pe care o trăim la nivel mondial, generată de pandemie, e posibil ca aceste proiecte să rămână doar la stadiul de proiect. Dar e bine să fii optimist”.

