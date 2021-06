Ștefan Borleanu, noi “înțepături” la adresa câștigătoarei de la Chefi la cuțite: “Am vrut să arăt că bucătăria a evoluat și că suntem în 2021. Aș fi ipocrit să zic că m-am bucurat”

Ștefan Borleanu a lansat noi “înțepături” la adresa Narcisei Birjaru, câștigătoarea de la “Chefi la cuțite” 2021. În cadrul interviului oferit de curând, cuțitul de aur al echipei albastre a subliniat că ar fi fost extrem de încântat dacă ar fi câștigat Cătălin Amarandei sezonul 9 sau chiar Elena Matei, chiar dacă s-au certat de câteva ori. Fostul concurent al lui Florin Dumitrescu era împreună cu Rikito Watanabe, japonezul simpatic care a concurat în echipa lui Sorin Bontea.

Ștefan Borleanu, noi “înțepături” la adresa câștigătoarei de la Chefi la cuțite

În vârstă de 26 de ani, Ștefan Borleanu este din Vâlcea, însă, din 2014, el locuiește în București. El a renunțat la studiile în inginerie, pentru că este pasionat de gastronimie și a făcut tot ce a știut că este bine în această direcție. Potrivit declarațiilor sale, fostul concurent de la “Chefi la cuțite” a stat patru luni în SUA, unde a lucrat la un restaurant și, totodată, a descoperit multe din tainele bucătăriei.

Ștefan Borleanu a primit cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu și este extrem de nemulțumit că Narcisa Birjaru a fost desemnată învingătoarea sezonului 9 de la “Chefi la cuțite”.

“Am declarat că sunt cel mai frustrat concurent din acest sezon. A venit după finală, după ce s-a anunțat câștigătorul. Frustrat am fost pentru că n-am intrat în finală și că nu am putut să-mi joc ultima carte și din cauza alegerilor mele. N-am fost inspirat să aleg puiul ăla. Știu să fac și tochitură și mâncare de casă și ciorbă și mâncărică de cartofi cu porc și mazăre, dar acolo e un concurs și am vrut să arăt că știu să gătesc și că bucătăria a evoluat și că suntem în 2021”, a mărturisit Ștefan Borleanu în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

În timpul declarațiilor, fostul concurent al competiției culinare de la Antena 1 a mai subliniat că a jucat “finala la două capete” și nu ar fi fost revoltat dacă premiul de 30.000 de euro ar fi ajuns la Elena Matei sau la Cătălin Amarandei: “Aș fi ipocrit să spun că m-am bucurat când s-a anunțat câștigătorul. Am jucat finala la două capete. O parte din meniul meu a fost la Elena și am fost mâna dreaptă a lui Cătă. Mi-am dorit în primul să câștige Cătă, iar dacă nu era Cătă, aș fi acceptat să câștige Elena, pentru că la cât ne-am certat noi în concurs până la urmă suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. Clar am fost dezamăgit când niciunul dintre ei nu a câștigat, dar asta e, am câștigat pe alte părți”.

Rikito Watanabe, vizită programată acasă la Ștefan Borleanu

De la Contanța, Rikito Watanabe a ajuns cu treabă în București: să își repare bolidul care are 660 de cai, în urma modificărilor care i-au fost făcute. Totodată, el a mers acasă la Ștefan Borleanu, pentru că a comandat un pachet special cu carne și a dat adresa fostului său rival. În cadrul interviului de la XNS, charismaticul japonez a spus din ce face bani și, totodată, cum i s-a schimbat viața de când a participat la “Chefi la cuțite”.

Sursa foto: captură video Antena Stars