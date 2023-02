O avalanșă de contradicții a fost pornită în mediul online după ce Ștefan Ciuculescu, fostul concurent de la Survivor România, a petrecut o seară, în aceeași casă, cu partenera lui Alex Bobicioiu, viitorului combatant din gala RXF 43. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ștefan Ciuculescu spune ce s-a întâmplat, mai exact, între el și Simona Loica. N-ar fi știut că va ajunge în aceeași incinta cu bruneta în timp ce partenerul acesteia lipsea și mărturisește că, totuși, fosta concurentă de la Puterea Dragostei nu este pe gustul lui. Vă prezentăm declarațiile exclusive!

Din întâmplare, cel puțin așa susține Ștefan Ciuculescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, a ajuns în aceeași casă cu Simina Loica, actuala parteneră de viață a lui Alex Bobicioiu. În tot acest timp, viitorul combatant din gala RXF 43 se afla în locuința lui Bogdan Mocanu, el și Simina Loica fiind într-o situație tensionată.

Fostul concurent de la Survivor România susține că și-a dat seama că bruneta și Alex Bobicioiu se aflau în certuri, astfel a propus să-l facă gelos pe iubitul Siminei Loica făcând un clip cu aceasta în timp ce-l primea în casă. În mediul online s-a vehiculat că, de fapt, Simina Loica l-ar fi înșelat pe Alex Bobicioiu cu Ștefan Ciuculescu, astfel că cel din urmă deslușește misterul, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Mi-am dat seama că sunt în certuri”

Ștefan Ciuculescu povestește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a ajuns în aceeași casă cu actuala parteneră a celui care urmează să se lupte în gala RXF 43.

„Cu Bobicioiu putem spune că sunt amic, cunoștință, e mult spus prieten. În aceeași locație cu Simina, am văzut că s-a vehiculat că am fi fost la munte și așa mai departe, nu, am fost în București, într-o dimineață, venisem din club și am fost acasă la o cunoștință comună, ca să zic așa, unde nu știam că e și Simina. Eu am fost acolo mai mult că vorbisem cu prietena noastră, Maria Lungu, și a zis «Hai acolo». M-am dus și după aceea am văzut-o eu pe Simina mai supărată, mai bosumflată și am întrebat-o «Ce s-a întâmplat, Bobi pe unde e!?». Când colo, Bobi era la Bogdan Mocanu acasă. După care, mi-am dat seama că sunt în certuri, în discuții, și am zis să facem caterincă, eu știindu-l pe el un bărbat mai gelos, dar știam că nici nu ar avea vreo gelozie pe mine și nici nu cred că are vreo gelozie pe mine, am zis să facem un story unde ea mă primește în casă. După care, ei avându-se la block peste tot, au început să vorbească pe mail și am început o caterincă cruntă pe partea asta pentru că mi se pare puțin absurd. Bă, stai puțin, v-ați blocat peste tot și vă dați mail-uri? Păi dacă vă ștergeți și de la mail o să vă dați mesaje pe Revolut, prima dată cu cerere 100 de lei și după mesaje”, a spus Ștefan Ciuculescu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Ar mai fi fost câteva fete pe acolo„

Fostul concurent de la Survivor România susține că între el și Simina Loica nu au existat apropieri și că aceștia sunt doar amici.

„Nu s-a întâmplat nimic între mine și Simina, suntem amici, ne înțelegem bine, la fel și cu Bobicioiu. Ce a făcut el la Bogdan Mocanu chiar nu mă interesează, că am văzut că se vehiculează că ar mai fi fost câteva fete pe acolo și așa mai departe, nu mă interesează, nu mă privește, este strict problema lor. Am văzut că s-a încercat o cerere a unei păreri și a lui Alex Zănoagă, nu mă interesează și știu foarte bine că nici pe Alex Zănoagă nu-l interesează ce face Simina și singurul motiv pentru care ei doi mai vorbesc este pur și simplu băiatul lor. Pentru că dacă el n-ar fi fost, în momentul de față Simina și cu Alex Zănoagă n-ar mai fi avut vreo legătură, vreo sămânță de contact”, a adăugat Ștefan Ciuculescu.

„Nici măcar nu este pe gustul meu ca femeie„

În continuare, fostul concurent de la Survivor România menționează că Simina Loica nu este tiparul de femeie care să-l atragă.

„Deci, ca să fie lămurită situația, tot ceea ce eu am făcut cu Simina a fost o chestie de caterincă știind că Bobicioiu este un băiat gelos, un bărbat gelos, dar cu niciun gând ca eu să am vreodată ceva cu Simina. În primul rând, și cred că cel mai important, Simina nici măcar nu este pe gustul meu ca femeie”, a conchis Ștefan Ciuculescu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

