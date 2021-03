Ștefan Mandachi a spus tot! Antreprenorul are o slăbiciune pentru Andreea Raicu + „Sper să nu mă însor niciodată”

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România, iar multe dintre domnișoare s-ar vede alături de el. Însă omul de afaceri are o tipologie clară de femei și nu acceptă orice ofertă. Mai mult, acesta a mărturisit că are o slăbiciune pentru Andreea Raicu.

Prezent în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță, Ștefan Mandachi a vorbit despre unele dintre cele mai picante subiecte. Acesta a dezvăluit pe cine simpatizează din showbiz-ul românesc și a descris femeia perfectă pentru el. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN MANDACHI ȘI-A ”ÎNGROPAT” PRIMUL METRU DE AUTOSTRADĂ DIN MOLDOVA)

Întrebat de vedeta de la Pro Tv ce divă îi place cel mai mult, Stefan Mandachi nu a stat pe gânduri și a recunoscut că are o slăbiciune pentru Andreea Raicu. Mai mult, antreprenorul a mărturisit că este atras de femeile care fac sport și că acest lucru este un aspect foarte important pentru el.

„Am cunoscut-o la tine în emisiune… Îmi place Andreea Raicu. E și inteligentă și frumoasă. Știi ce fete îmi plac? Îmi plac fetele care fac sport. Eu sunt înnebunit după fetele care fac sport. Când văd câte o tipă care face sport și își arată abdomenele sunt topit, deci sportul un factor determinant…Pe lângă Andreea Raicu mai sunt și altele dar îmi scapă acum”, a mărturisit Ștefan Mandachi.

Ștefan Mandachi, un burlac convins

Deși este un susținător al sexului frumos și dornic de relații, Ștefan Mandachi a declarat că este un burlac convins și speră că nu se va căsători niciodată. Antreprenorul pare să nu creadă în iubirea absolută și în faptul că o singură persoană îi va sta alături toată viața. (VEZI ȘI: ȘTEFAN MANDACHI A POVESTIT CUM S-A ÎNTÂLNIT CU GICĂ HAGI! GESTUL FĂCUT DE FOSTUL FOTBALIST)

„Eu sper să nu mă însor niciodată. De ce m-aș însura? Eu am avut relații, multiple relații, mai lungi sau mai scurte, dar până acum la vârsta de 35 de ani nu s-a dovedit faptul că o singură femeie poate să fie totul pentru un bărbat. O femeie nu poate să împlinească totul pentru un bărbat…

Am mai multe iubite, nu am o relație clasică, deci sunt liber să am câte iubite vreau eu, dar nu clasice, pentru că tot ceea ce însemnă clasic din punctul meu de vedere este bolnăvicios și contaminat cu ipocrizie.”, a mai declarat Ștefan Mandachi.