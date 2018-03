Ștefan Manolache a spus adevărul despre relația cu Calina, fata Catincăi Roman: „Am plecat împreună în Spania!”

Fata Catincăi Roman, Calina, a plecat în vacanță în Spania, alături de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a făcut bagajele și s-a îndreptat către aceeași destinație, în Catalonia. Tânărul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost într-o relație cu bloggerița Ioana Grama și cu Adela de la „Bravo ai stil!”. „Prințișorul taxiurilor” a confirmat că se află în vacanță cu frumoasa șatenă.

Ștefan Manolache susține că au plecat împreună în Spania și că urmează un tur de forță prin Italia și Monaco. Cu toate acestea, el susține că e vorba de un grup mare de prieteni. „Prințișorul taxiurilor” a declarat că între el și Calina este doar o relație de prietenie.

„Eu abia am ieșit dintr-o relație!”

„Da, este adevărat. Am plecat ieri (17 martie) împreună spre Spania, într-adevăr. Mâine o să plecăm spre Italia, prin Monaco şi apoi vom merge acasă… nu ştiu, până luni marţi. Nu, suntem un grup mai mare de prieteni. Noi am plecat împreună, pentru că am plecat mai târziu. Da, avem o relaţie frumoasă de prietenie, doar atât. Suntem prieteni, ne cunoaştem de mai mult timp. Eu am ieşit dintr-o relaţie recent, nu am timp de aşa ceva în momentul de faţă. Am venit într-adevăr într-o vacanţă pentru că aveam nevoie de o pauză, dar s-a nimerit să zburăm împreună. Ne cunoaştem de mult timp, da, ne cunoaştem de ceva timp. Eu abia am ieşit dintr-o relaţie cu adevărat, aia da, a fost o relaţie cu Adela şi nu vreau să creăm aşa o chestie pe tema asta şi interpretările sunt diferite de la om la om”, a declarat Ștefan Manolache.