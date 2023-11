Ștefan Stan și soția lui și-au spus adio în mare secret! De ce s-a ajuns la despărțire: „Nu este așa cum mi-am dorit”

Ștefan Stan și soția lui și-au spus adio! Câștigătorul de la Vocea României și mama copiilor lui ar fi decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Cei doi nu mai locuiau împreună de ceva vreme, pentru că Simona hotărâse să plece în Germania, pentru o viață mai bună. Cei doi au împreună două fetițe, iar tânăra mămică s-a gândit că traiul în străinătate ar schimba multe lucruri în viața lor. Așa că, s-au mutat peste hotare, în timp ce cântărețul a decis să rămână în țară, să se ocupe de proiectele lui.

Ștefan Stan și Simona și-ar fi spus adio, după o căsnicie lungă. Zvonurile legate de separare au început acum ceva vreme, când Simona le-a luat pe cele două fetițe și s-a mutat în Germania, fără cântăreț. Totuși, artistul spunea că au decis acest lucru pentru viitorul copilelor, iar el ar fi rămas în România pentru o perioadă, cât timp se ocupa de proiectele lui. Cu timpul, situația s-a mai schimbat și a luat o altă întorsătură.

„Din cauza acestei schimbări din viața noastră, mulți zic că ne-am despărțit dar nu e vorba de niciun divorț! Ele s-au mutat aici și eu stau acasă, la București. Trebuie să muncesc, trebuie să fac bani, am concerte, am cariera mea de artist, eu mă ocup de ale mele și le vizitez în Germania cam o dată la două luni.”, dezvăluia Ștefan Stan, acum un an, pentru Click.