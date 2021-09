Ștefania, iubita lui Speak, a fost amendată de oamenii legii. Ce s-a întâmplat

Iubita lui Speak, Ștefania, a fost amendată de oamenii legii. Aceasta se afla la un restaurant din Capitală, când a văzut că polițiștii îi fotografiază autoturismul aflat în parcare.

Iubita lui Speak, Ștefania, s-a ales cu o amendă mare. Aceasta se afla la restaurant din București, alături de o prietenă. Atunci, prietena acesteia a înștiințat-o că oamenii legii îi fotografiază mașina aflată în parcare. Atunci, artista s-a ridicat de la masă și a mers spre parcare pentru a vedea ce se întâmplă. Oamenii legii au sancționat-o din cauza locului de parcare. Ștefania a mărturisit că a fost prima oară când a fost sancționată de oamenii legii și speră să fie ultima oară când se întâmplă acest lucru.

”Există o primă dată pentru orice și trebuie să imortalizez acest moment în istoria mea. Am luat prima amendă! Nu e moment de fericire, nu înțeleg de ce sunt așa ”excited” (trad. încântată), doar pentru faptul că am luat amendă și e prima dată când am luat-o”, a spus Cristina Ștefania pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

În urmă cu mai bine de trei ani, Speak şi Ştefania au început colaborarea pe plan profesional şi petreceau din ce în ce mai mult timp împreună. Ea apăruse în piesa artistului ,”Libelula”, şi erau de nedespărţit. De atunci toată lumea își punea semne de întrebare în privința relației celor doi. Nu de alta, dar Speak susținea pe atunci că sunt doar prieteni. Timpul, însă, a trecut… artistul și Ștefania se distrau și munceau împreună, iar până la iubire nu a fost decât un pas!

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie. Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a declarat Speak pentru viva.ro.

Sursă foto: arhivă Cancan