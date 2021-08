Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai frumose cupluri din industria muzicală din România. Cei doi foști concurenți ai emisiunii ”Asia Express” se iubesc foarte mult, sentimente pe care și le-au declarat chiar și în emisiunea de la Antena 1, când Speak a cerut-o de soție!

Pe rețelele de socializare, Speak a postat o imagine alături de partenera sa de viață, Ștefania. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, fiind unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din industria muzicală românească. În ultima imagine postată, internauților le-au „sărit” în ochi un detaliu: Ștefania pare să aibă o burtică „suspectă”, ceea ce i-a dus cu gândul pe aceștia că ea și Speak ar putea deveni părinți. Îmbrăcată într-un costum de baie cu animal print, Ștefania a pozat lângă bărbatul pe care îl iubește!

Poziția în care stă Ștefania ar putea ridica un semn de întrebare: să fie oare gravidă? Dar care să fie, de fapt, adevărul? Întrebat de un internaut, Speak a oferit un răspuns în stilul caracteristic!

”Doar eu am impresia că Ștefania are puțină burtică și cred că e însărcinată?”, a întrebat un internaut pe rețelele de socializare. Speak a răspuns imediat la comentariu: ”Mâncase shaorma înainte :)”.

Cum s-au cunoscut Speak și Ștefania

În urmă cu mai bine de trei ani, Speak şi Ştefania au început colaborarea pe plan profesional şi petreceau din ce în ce mai mult timp împreună. Ea apăruse în piesa artistului ,”Libelula”, şi erau de nedespărţit. De atunci toată lumea își punea semne de întrebare în privința relației celor doi. Nu de alta, dar Speak susținea pe atunci că sunt doar prieteni. Timpul, însă, a trecut… artistul și Ștefania se distrau și munceau împreună, iar până la iubire nu a fost decât un pas!

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie. Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi”, a declarat Speak pentru viva.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan