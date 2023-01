Ștefania și Speak, vacanță de coșmar în Vietnam. Cei doi au avut parte de un șoc: ”E imposibil” VIDEO

Vacanță cu peripeții pentru Speak și Ștefania. Cuplul s-a aventurat în Vietnam, însă, nu și-au imaginat o secundă că ceea ce aveau să descopere acolo, vor fi doar aspecte negative. Detalii neștiute!

Pentru că sunt fani experiențe noi, Speak și Ștefania s-au aventurat într-o vacanță pe care, cel mai probabil, nu o vor uita prea curând. Recent, cei doi au publicat pe rețelele de socializare filmări din locurile pe care le-au vizitat.

Fiind o destinație total diferită și dornici să cunoască alte culturi, tradiții și obiceiuri, Speak și Ștefania au dat o fugă în Vietnam. Haosul din trafic și mizeria de pe străzi au fost primul impact pe care cei doi l-au avut cu noua destinație. Evident că impresiile nu au fost tocmai plăcute.

Aglomerația din trafic, lipsa semnelor de circulație ori a semafoarelor, micii comercianți care vând mâncare la colț de stradă, toate acestea fac parte din ”tabloul” urban al orașului Vietnam.

„Ia, uite-l pe băiatul acesta. Nu, deci nu se poate trece strada, n-ai cum, e imposibil, nu se întâmplă nimic, nu e niciun semafor. Am ieșit și noi în oraș, treceți voi strada, că noi nu prea avem cum. Ia, fiți atenți, n-ai cum să treci strada. Și nu e niciun semn de circulație”, a povestit Speak, pe Instagram.

Crăciun de coșmar pentru Speak și Ștefania

Ziua de Crăciun l-a surprins pe Speak cum nu se putea mai rău. După o formă agresivă de răceală, artistul a ajuns la spital, acolo unde a avut nevoie de îngrijiri medicale.

După ce a fost conectat la perfuzii, chiar în ziua de Crăciun, Speak a prins puteri și a vorbit despre, poate, cea mai cruntă răceală prin care a trecut. Artistul le-a povestit internauților că a trecut prin stări ciudate, nu a făcut febră, însă ochii și gâtul l-au durut foarte tare, a întâmpinat stări de amețeală și nu s-a putut mișca din pat.

„Bună ziua! Sunt bine. Am primit foarte multe mesaje. Am avut o răceală de Doamne ferește, nu am mai răcit așa de foarte mult timp. Nu m-am putut mișca din pat, uite cearcăne, nu am făcut febră, în schimb nu puteam mișca ochii. Mă dureau ochii în cap, amețeam rău și gâtul așa și așa. A fost înfiorător deci Crăciunul ăsta pentru noi”, a spus Speak pe Instagram, după ce a ajuns acasă de la spital.

Sursă foto: Instagram