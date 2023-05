Ștefania Stănilă, dată afară de la Survivor! Lovitură de teatru în show-ul de la Pro TV

Urmează două ediții incendiare marca Survivor România 2023! Ștefania Stănilă și Andreea Moromete ajung în consiliul de eliminare, iar Daniel Pavel va face un anunț surprinzător!

Episodul de marți seara al emisiunii fenomen, Survivor România 2023, vine cu mari surprize pentru telespectatori. Fanii competiției de la PRO TV așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine va fi propus spre eliminare și cine va părăsi jungla dominicană și își va lua zborul spre România. Ei bine, CANCAN.RO are răspunsul! Ștefania Stănilă și Andreea Moromete au fost nominalizate spre eliminare, în ediția din această seară. Prima, în urma votului general, iar cea de-a doua, în urma votului câștigătorului totemului de imunitate, Andrei Krișan.

Miercuri seara, fanii emisiunii vor avea parte de un șoc: Ștefania Stănilă va fi eliminată! Noi avem toate detaliile și ți le prezentăm în ordine cronologică. În urmă cu ceva timp, Andreea Moromete a găsit simbolul imunității ascunse. Fosta războinică nu a avut liniște, după ce a dat peste un indiciu legat de simbol. Așa a început să caute fără încetare. Până l-a descoperit.

„Am căutat non-stop! Efectiv, non-stop. Am zis că dacă Dumnezeu mi-a scos indiciul ăla fix mie în cale, nu am cum să mă las! Și mulțumesc lui Dumnezeu că l-am găsit în sfârșit. Mai era o chestiuță pe lângă simbol. Și aici e șmecheria, pe bilețelul ăsta”, spunea concurenta la testimoniale.

„Felicitări! Ai găsit simbolul imunității ascunse. Poți folosi acest simbol sacru în beneficiul tău sau pentru a salva un alt membru al tribului tău. Atenție! Ultima oportunitate de a folosi acest simbol este în consiliul tribal dinainte de a rămâne ultimii 5 în cursă”, scria pe bilețelul găsit de Andreea Moromete. L-a ținut ascuns și nu a spus nimănui că-l deține.

A trecut timpul, iar amicul ei din emisiune, Robert Muscalu, a părăsit show-ul din Republica Dominicană. La acel moment, Andreea Moromete s-a arătat afectată de plecarea colegului ei, însă nu a folosit simbolul să-l salveze. Când a ajuns în România, Robert a realizat toate cele întâmplate și s-a arătat revoltat.

„Băi, sunt șocat! Voi ați văzut? Avea moneda Moromete și nu m-a salvat. Nu m-a salvat. Păi ce a fost atunci în consiliu cu plânsetul ăla? Mamă, deci nu îmi vine să cred! Avea moneda și nu m-a salvat!”, a spus Robert Moscalu pe Instagram. (VEZI AICI REACȚIA LUI).

Ștefania Stănilă, eliminată de la Survivor în consiliul de miercuri

Drept urmare, în consiliul de miercuri seara, una dintre cele două concurente își va lua „adio” de la Survivor. Este clar că vorbim despre Ștefania Stănilă, pentru că Andreea Moromete este în avantaj. Tocmai din acest motiv, fosta războinică s-a bucurat atunci când a fost nominalizată de Andrei Krișan.

Astfel, există două variante:

a) dacă Ștefania Stănilă este eliminată în urma votului publicului – pleacă acasă.

b) dacă Andreea Moromete este cea eliminată, va folosi „simbolul imunității” și se va salva, trimițând-o, și în acest caz, pe Ștefania acasă.

CONCLUZIA: Ștefania Stănilă va fi, indiferent de votul publicului, dată afară de la Survivor România 2023 și trimisă în România.