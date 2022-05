Ştefania Ştefan a păţit-o grav! Ce i s-a întâmplat după eliminarea de la Survivor România

Ștefania Ștefan (27 de ani) a fost eliminată, la începutul săptămânii, din cadrul competiției Survivor România 2022 de la Pro TV. Recent, “Războica” a rupt tăcerea, povestind ce i s-a întâmplat după ce a fost nevoită să părăsească reality-show-ul din Republica Dominicană.

Ștefania Ștefan regretă enorm faptul că nu mai are șansa să se lupte pentru marele premiu de 100.000 de euro, dezvăluind că a fost foarte supărată pentru că a fost eliminată. “Războica” nu a dormit deloc, iar faptul că a părăsit reality-show-ul i-a tăiat până și pofta de mâncare.

“Să fiu sinceră, am avut nevoie de puțin timp să mă reobișnuiesc. Eram atât de supărată că nici măcar nu mi-am dorit să mănânc. Dacă ar fi să sintetizez, creierul meu s-a dus în atât de multe locuri încât nu am dormit aproape toată noaptea. Nici măcar nu pot explică în cuvinte ce am simțit în acel moment în care Domnul Dan mi-a spus numele. Nu mă așteptam și am simțit că totul s-a încheiat foarte rapid… parcă a venit de nicăieri”, a declarat Ștefania Ștefan.

Ce a pățit Ștefania Ștefan după eliminarea de la Survivor România 2022

Totodată, “Războica” a povestit că a slăbit multe kilograme în Republica Dominicană, în special pentru că nu a fost dispusă să mănânce orice. În perioada următoare, are în plan să revină la greutatea de dinainte.

“De-a lungul competiției, am slăbit aproape 10 kilograme. În ciuda faptului că mi-era foame, nu am dat curs dorinței de a mânca orice, ci am grijă. Aș vrea ca orice voi pune înapoi să fie într-un mod sănătos și sportiv”, a mai spus Ștefania Ștefan.

“Planurile de proiecte vor veni de la sine, pe parcurs”

Întrebată dacă și-a făcut planuri de viitor cât timp s-a aflat la Survivor România 2022, Ștefania Ștefan a declarat: “Sincer nu m-am gândit atât de mult la așa ceva, foamea era atât de mare încât 90% din discuții și gândurile pe care le aveam erau despre mâncare și ce ne dorim să pregătim când vom ajunge acasă sau despre acele restaurante în care voiam să ajungem. Sunt convinsă că planurile de proiecte vor veni de la sine, pe parcurs”.