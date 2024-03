Ștefania Ștefan este câștigătoarea Survivor All Stars 2024 de la Pro TV?! Cum arată clasamentul LIVE

Joi, 21 martie 2024, o nouă săptămână va lua sfârșit la Survivor All Stars. Reality show-ul de la Pro TV a intrat în linie dreaptă și aceeași întrebare este pe buzele tuturor telespectatorilor: cine va fi marele câștigător? Ei bine, în fruntea clasamentului este Ștefania Ștefan. ”Războinica” are cele mai multe meciuri câștigate pe traseu.

Pe lângă faptul că la Survivor All Stars 2024 au fost selectați cei mai buni concurenți din sezoanele precedente, show-ul suprem de la Pro TV a debutat pe micile ecrane cu noi reguli. Spre deosebire de sezoanele precedente, la All Stars contează doar performanța concurenților din probele sportive și nu votul publicului – ceea ce însemnă că soarta concurenților este doar în mânile lor. Având în vedere aceste aspecte importante, competiția are deja o mare, mare favorită. Pe primele locuri ale clasamentului se află doar concurenți din echipa ”Războinicilor”.

Clasament surpriză la Survivor All Stars – Ștefania Ștefan este marea favorită

În acest moment, pe primul loc se află Ștefania Ștefan, care conduce autoritar clasamentul celor mai eficienți concurenți de la All Stars – și are toate șansele pentru a pune mâna pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro. ”Războinica” a intrat pe traseu în 42 de meciuri – și a avut 36 de victorii și 6 înfrângeri – ceea ce înseamnă o eficiență de 85,71%

Locul 2 este ocupat de Maria Chițu – cu 39 de meciuri jucate – 25 de victorii și 14 înfrângeri – adică 64,10% eficiență pe traseu. Locul 3 în topul eficienței de la Survivor All Stars 2024 este ocupat de doi concurenți – câștigătorul Survivor 2022, Alex Delea și Robert Moscalu – la egalitate cu 44 de meciuri jucate – 25 de victorii și 19 înfrângeri – ceea ce înseamnă o eficiență de 56,82%.

Ultimele trei concurente din clasament sunt: Alexandra Ciomag (45,16% – 31 meciuri, 14 victorii și 17 înfrângeri), Ștefania Stănilă (44,23% – 52 de meciuri, 23 de victorii și 29 de înfrângeri) și Lola Crudu (43,24% – 37 de meciuri, 16 victorii și 21 de înfrângeri).

