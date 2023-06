Steliano Filip s-a recăsătorit! Fostul dinamovist a ajuns la altar, iar mama copilului său, cu Mario Iorgulescu

Pe data de 24 iunie 2023, Steliano Filip (28 de ani) și Fiviane Brînză și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Fundașul maghiarilor de la Mezőkövesd a pășit, din nou, la altar, la doar doi ani după divorțul de mama copilului său, Bianca Marina.

Fostul dinamovist și iubita lui erau cununați civil de pe data de 20 martie 2023, iar sâmbătă a venit și momentul cununiei religioase. Superba lui soție este asistent stomatologic și a reușit să atragă toate privirile la eveniment. Ea este cea care l-a făcut cel mai fericit pe Steliano Filip, așa cum a spus chiar el:

„Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu și Fiviane ne gândim și la căsătorie, ne dorim să formăm o familie frumoasă”, a declarat Steliano Filip pentru antenastars.ro.

Pentru a vedea imagini de la nunta lui Steliano Filip cu Fiviane Brînză, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol.

Steliano Filip, ginere pentru a doua oară

Fotbalistul a mai fost căsătorit o dată cu Bianca Marina. Cei doi au împreună o fetiță de 5 ani și au stat împreună vreme de 7 ani. Până când să vină despărțirea oficială, ea a fost văzută în compania unui alt bărbat, dar a susținut că este doar un amic.

Un alt motiv pentru care ar fi ajuns la despărțire este că Steliano Filip s-a convertit la penticostalism, iar fosta lui parteneră nu a vrut să renunțe la creștinism.

(CITEȘTE ȘI: Bianca Marina e de neoprit! Fosta soție a lui Steliano Filip a revenit puternic pe oraș și…)

Bianca Marina, iubirea lui Mario Iorgulescu

La finalul lunii noiembrie, Mario Iorgulescu și-a redeschis contul de Instagram și a postat de grabă o fotografie cu ex-iubita fotbalistului, cu descrierea: „my love”.

Contactată de CANCAN.RO, bruneta a confirmat faptul că fiul lui Gino Iorgulescu este, din nou, activ pe rețelele de socializare și că ea încearcă să-i ridice moralul în aceste clipe dificile, tânărul fiind internat în Italia la o clinică psihiatrică, la vremea aceea.

„Eu îl cunosc pe Mario de aproape 10 ani. Ne-am plăcut și am vorbit o perioada după care am rămas in relații bune. În prezent, vorbim și încerc să-i fiu alături, chiar dacă el este în acea clinică.

Sunt aproape de el cum pot, însă mai important decât ceea ce se întâmplă între noi este starea lui de sănătate și să treacă peste problemele pe care, din păcate, le are în prezent. Cred în el și știu că are forța, în timp, să poată depăși ceea ce s-a întâmplat. Un lucru important pentru el în aceste momente este liniștea”, a declarat Bianca Marina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Steliano FIlip și iubita sa, Fiviane, s-au căsătorit! Imagini de la fericitul eveniment)