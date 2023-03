Steliano FIlip și iubita sa, Fiviane, s-au căsătorit! Imagini de la fericitul eveniment

Steliano Filip s-a recăsătorit! În urmă cu doi ani, fotbalistul a divorțat de Bianca Marina, tânăra care i-a dăruit o fetiță. În prezent fostul jucător de la Dinamo și-a găsit liniștea alături de Fiviane, o frumoasă șatenă. În mediul online, cei doi au publicat mai multe imagini, după ce astăzi și-au unit destinele.

Steliano Filip este mai fericit ca niciodată de când a cunoscut-o pe actuala lui soție. Lucrurile între fotbalist și mama fetiței sale nu au mai funcționat, astfel, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, iar fiecare își vede în prezent de viață.

Bianca Marina a fost văzută în compania mai multor bărbați celebri, însă deocamdată, nu a anunțat că ar avea un iubit oficial. (VEZI TOATE DETALIILE AICI) În schimb, Steliano Filip a decis că își dorește să își petreacă tot restul vieții alături de Fiviane, iar astăzi s-au căsătorit civil.

„Te iubesc”, a scris Fiviane, pe Instagram.

Steliano Filip are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale

În cadrul unui interviu mai vechi, fotbalistul mărturisea că are o relație cu totul specială cu Fiviane și că este femeia alături de care se simte împlinit. De asemenea, fotbalistul a vorbit și despre planurile de viitor pe care le are cu aceasta.

„Pot spune că este femeia care mă face cel mai fericit în acest moment! Am găsit persoana care mă completează, am petrecut foarte mult timp împreună și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Și eu și Fiviane ne gândim și la căsătorie, ne dorim să formăm o familie frumoasă”, declara Steliano Filip, la Antena Stars, în urmă cu ceva timp.