Bianca Marina, ex-soția lui Steliano Filip, își trăiește viața din plin. Nu oriunde, ci în zona de nord a Capitalei. Unde face, fără nicio exagerare, spectacol. Ce-i drept, o ajută și fizicul. Zilele trecute, CANCAN.RO a întâlnit-o într-un local de lux, în formă maximă, alături de Mirko Ivanovski, fost coleg cu tatăl copilului ei. Ce a urmat? Cum s-a încheiat totul? Avem imagini și detalii în exclusivitate direct de la „locul faptei”.

După ce s-a despărțit de fotbalistul Steliano Filip (28 de ani), Bianca Marina a fost extrem de rezervată și rar a mai apărut în public cu un bărbat. A „călcat”, însă, pe bec miercuri seară, în localul La Brasserie. Unde a dat nas în nas cu Mirko Ivanovski, fotbalist legitimat la Petrolul Ploiești și fost coleg cu Steliano Filip la Dinamo, dar și la Hajduk Split, în Croația. Bruneta și atacantul au o relație strânsă de prietenie, zic ei. Imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă dovada de netăgăduit.

„Bianca este prietena mea. Eu am o familie…”

Bianca și Mirko au fost super apropiați, însă de o legătură amoroasă nu poate fi vorba susține fotbalistul. Însă imaginile te duc cu gândul la această variantă. În local, sexy-bruneta a dat capul pe spate în fața atacantului și a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze. Au existat inclusiv atingeri și îmbrățișări între cei doi, însă ca prieteni. Pentru a desluși misterul legăturii dintre cei doi, CANCAN.RO a luat legătura cu jucătorul „lupilor”:

„Nu, nu este vorba de nicio relație. Am fost la Brasserie, managerul e prietenul meu. Era și Bianca acolo și ne-am salutat. M-a întrebat de familie, dacă sunt bine… Am vorbit ca între vechi prieteni. Ne știm din Croația, din perioada când am fost coleg la Hajduk cu Steliano (n.r. Steliano Filip). El este prietenul meu, la fel și Bianca. Eu am o familie, a fost o întâlnire neprogramată. Bianca și soția mea sunt prietene bune„, a spus Mirko Ivanovski pentru CANCAN.RO.

„Mergem cu UBER-ul, că suntem băuți! Tu nu vii cu mine?”

La masa „eroilor” noștri s-a consumat inclusiv alcool, dar nimeni nu a depășit limita. Într-un final, Mirko Ivanovski, Bianca Marina și ceilalți amici au ieșit din local. Cu toții s-au retras la reședința ex-soției lui Steliano Filip pentru un after-party.

„Mergem cu UBER-ul, nu ia nimeni mașina, că suntem băuți, nu facem figuri d-astea„, a spus, pe bună dreptate, Mirko Ivanovski.

A început goana după taxi, timp în care Bianca Marina și Mirko Ivanovski au purtat un mic dialog.

Mirko Ivanovski: Tu nu vii cu mine?

Bianca Marina: Tu vii cu mine, nu eu cu tine!

El s-a frecat pe față, ea l-a analizat. Cert este că toți au ajuns, într-un final, potrivit surselor CANCAN.RO, la Bianca Marina acasă. Unde presupunem că a urmat o mega-petrecere.

Întâlnire cu Valentin Burada, „doctorașul vedetelor”

Mirko Ivanovski nu este singurul bărbat cu care s-a afișat Bianca Marina în această lună. La LOFT, în urmă cu doar câteva zile, s-a distrat alături de Valentin Burada, cel care îi este șef (DETALII AICI). Au fost, însă, doar parteneri de distracție, deși nu oricine poate rezista farmecelor sexy-brunetei. Ce-i drept, ambii sunt liberi de „contract” și își permit să iasă în public, indiferent de gura lumii. Deci nimeni nu i-ar „amenda” dacă ar începe o relație.