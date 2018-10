Stephen Hawking, cunoscutul astrofizician britanic decedat în acest an, a împărtășit cititorilor reflecțiile sale asupra lumii. A făcut-o în ultima sa carte, apărută după decesul său, “Brief Answers to the Big Questions”.

Renumitul savant încearcă să răspundă unor întrebări complexe – precum “Există Dumnezeu?”, “Va putea specia umană să supravieţuiască pe Terra?” şi “Vor fi oamenii depăşiţi de inteligenţa artificială?”, informează AFP, citat de stirileprotv.ro.

În ”O scurtă istorie a timpului”, profesorul Stephen Hawking era echivoc cu privire la posibilitatea existenţei unui creator, afirmând că “găsirea unei teorii complete a universului ar permite omenirii să cunoască mintea lui Dumnezeu”.

“Nu există Dumnezeu. Şi nici viaţă după moarte. Şi cu siguranţă nici paradis”, a fost mesajul transmis de astrofizician, în ultima sa carte.

”Timp de secole s-a crezut că oamenii cu handicap ca mine trăiesc sub un blestem dat de Dumnezeu. Prefer să cred că totul poate fi explicat într-un fel de legile naturii”, a mai spus acesta.

Hawking mai spune că există viață extraterestră, că inteligența artificială ar putea depăși omenirea, iar călătoria în timp nu poate fi exclusă. El susține că în câteva sute de ani vom putea călători oriunde în Sistemul Solar.

Stephen Hawking a murit în luna martie a acesui an, în timp ce lucra la această carte, care a fost finalizată de familie și colegi, cu ajutorul arhivelor personale ale acestuia.

Stephen Hawking a vorbit și desprte timpurile prezente

”În timp ce Brexit și Trump exercită forțe noi în relație cu imigrația și dezvoltarea educației, suntem martorii unei revolte globale împotriva experților, și asta include oamenii de știință”, a spus celebrul profesor.

El a fost unul dintre criticii deciziei UK de a părăsi UE și l-a numit pe Donald Trump un „demagog”, în 2016.

Mesajul final al lui Hawking către cititori este unul plin de speranță.

Încercând să răspundă la întrebarea “Cum putem modela viitorul?” în capitolul final al cărții, omul de știință scrie: “Adu-ți aminte să privești la stele și nu la picioarele tale”.