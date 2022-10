Steve și Ivana, canadienii care s-ar muta și mâine în România. Cum au ajuns, de fapt, în țară: „Am descoperit acest loc accidental”

Steve și Ivana sunt doi turiști din Canada care au descoperit accidental un loc de vis din România. Cuplul a fost complet fermecat de meleagurile românești, motiv pentru care au început să cutreiere țara și chiar să facă vloguri despre ea. În cadrul unui video pe care l-au urcat pe Youtube, au dezvăluit că și-ar dori să se mute aici, dar nu au posibilitatea financiară.

Cuplul de canadieni au vizitat multe locuri din România și au gustat diverse preparate, dar un loc din Moldova se pare că a reușit să-i cucerească iremediabil. Este vorba despre Bicaz, un oraș din Neamț.

Steve și Ivana au ajuns total accidental în orașul care i-a făcut să aleagă România în locul Canadei. Cei doi au rezervat, la întâmplare, o cameră de hotel, iar norocul lor a fost acela să dea de o priveliște superbă. Ca urmare, ar fi dispuși să se mute aici, dar nu își permit financiar, cuplul trăind exclusiv din vlogul lor.

Ce au spus Steve și Ivana despre România. Mesajul lor a ajuns cunoscut de toată lumea

Vlogul postat de Steve și Ivana a ajuns la peste 30.000 de oameni în mai puțin de o săptămână. Cei doi sunt cunoscuți de români și recunoscuți, de multe ori, ca „ambasadori” ai României.

„Cred că am găsit un paradis românesc mai puțin cunoscut și cred că există și români care nu știu de acest loc pentru că este un oraș simplu, nu foarte dezvoltat, dar incredibil de frumos. Am descoperit acest loc accidental, am rezervat o cameră la acest hotel din pură întâmplare, iar priveliștea este de un milion de dolari.

Cred că este bijuteria ascunsă a Moldovei. Ne-ar plăcea să cumpărăm o casă aici, probabil că nu ne permitem, dar e un loc foarte liniștit și frumos" este mesajul transmis de cei doi, tradus în limba română.