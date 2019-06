Steven Adler, fost toboșar al Guns N’ Roses, a încercat să se sinucidă!?! Artistul s-a înjunghiat în abdomen și a ajuns la spital

“Steven Adler, fost toboșar al Guns N’ Roses, a încercat să se sinucidă!?!” – este întrebarea pe care au avut-o mulți în minte, după ce au aflat că artistul s-a înjunghiat în abdomen. Din cauza rănilor suferite, el a fost transportat de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale imediat. Din fericire, viața lui nu este în pericol.

Steven Adler, spitalizat după ce s-a înjunghiat în abdomen

Muzicianul american Steven Adler, fost toboșar al trupei rock Guns N’ Roses, a fost spitalizat de urgență după ce s-a înjunghiat în abdomen, în locuința sa din Los Angeles, potrivit tmz.com. Surse din poliție au declarat pentru cunoscuta platformă de știri mondene că o persoană a sunat la serviciile de urgență noaptea trecută, în jurul orei locale 06:30, pentru a cere ajutorul în cazul unui bărbat care s-a înjunghiat singur.

Polițiștii și angajații de la serviciile de urgență care au mers la adresa de la care s-a făcut apelul telefonic au descoperit că persoana rănită era Steven Adler. Acesta a fost transportat la spital, iar medicii spun că rana nu este una letală. Nu există suspiciuni că ar fi fost vreo altă persoană implicată în incident.

Steven Adler, unul dintre artiștii care se luptă cu drogurile

Steven Adler a făcut publică dependența sa de droguri, de mai multe decenii. De altfel, a fost dat afară din trupa Guns N’ Roses din cauza acestei probleme, în 1990, dar a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame odată cu ceilalți membri ai grupului, în 2012. Totodată, acesta a apărut în mai multe emisiuni de televiziune despre dependența de droguri, precum “Celebrity Rehab with Dr. Drew” și “Sober House”. Pe numele real Michael Coletti, Steven Adler are 54 de ani și a devenit celebru ca toboșar și compozitor al trupei hard rock Guns N’ Roses, cu care a cântat din 1985 până în 1990.