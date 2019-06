Știrea momentului în showbiz! Super-vedeta este însărcinată pentru a treia oară

Este frumoasă, celebră și are o familie minunată. Mai mult decât atât, fotomodelul Bar Refaeli le-a făcut o surpiză fanilor săi. A anunţat că este însărcinată pentru a treia oară, la 34 de ani!

Relația tumultoasă pe care a avut-o, în urmă cu ceva ani, cu Leonardo Dicaprio nu i-a schimat visul de a avea o familie numeroasă și o căsnicie fericită.

Chiar dacă are 2 nașteri la activ și urmează a treia, supermodelul arată senzațional. Bar are deja două fete, pe Liv, de doi ani şi pe Elle, de un an. De fiecare dată, Bar Refaeli şi-a revenit spectaculos şi nu se opreşte aici. Ajunsă la 34 de ani, frumoasa vedetă va fi mamă pentru a treia oară. Fericita veste fost făcută publică prin intermediul Instagramului, iar fanii frumoasei blondine au fost în delir.

“Oare nu era gravidă acum câteva secunde? Sunt atât de fericit pentru ea. Dar de ce are nevoie de trei copii?” , a glumit prietenul său Assi Azar.