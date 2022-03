Strigăt de disperare al unei cunoscute cântărețe de muzică populară: ”Avem nevoie de sânge!”

O cunoscută cântăreață de muzică populară din Banat face un apel disperat, după ce mama sa a fost operată, iar acum are mare nevoie de sânge! ”Nu contează grupa sanguină!”

Daniela Ploia trece prin momente grele. Mama ei, Gabriela Ploia, a fost operată de urgență, la spitalul din Turnu Severin, dar în urma intervenției a pierdut foarte mult sânge, de care acum are nevoie. ”Mama are nevoie de sânge. Ea are ciroză și a avut o intervenție chirurgicală și a pierdut mult sânge. Fac un apel către cei care vor să-mi ajute mama, e nevoie de sânge, orice grupă sanguină și oriunde în țară. Mulțumesc”, este apelul Danielei.

Strigăt de disperare al unei cunoscute cântărețe de muzică populară: "Ajutați-mi mama!"

Gabriela, mama cunoscutei cântărețe de muzică populară, a avut o hepatită pe care a depistat-o, din păcate, târziu și, netratată fiind, a dat în ciroză hepatică, de câțiva ani.

Și parcă nu ar fi fost de ajuns, femeia a căzut și a format un hematom care a trebuit incizat urgent. Iar de la ciroză a pierdut mult sânge. ”Încă pierde. Avem nevoie de sânge urgent”, a spus Daniela Ploia.