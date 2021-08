Recent, „Conchita de România” ne-a povestit că a întâlnit, în urmă cu mai multe luni, un milionar arab care îi face toate poftele. Cu toate acestea, sub influența alcoolului, Dudu l-a cam uitat pe viitorul soț și a făcut show într-un club de fițe din Capitală. S-a sărutat cu o femeie și și-au împărțit gesturi tandre, dar și intime, iar noi vă prezentăm imaginile! Mai mult chiar, aflați și cum „s-a scuzat” Dudu pentru comportamentul său.

„Conchita de România” a făcut-o lată! Dudu l-a lăsat în Dubai pe viitorul său soț, milionarul arab care îi face toate poftele și a venit în România. Cum nu a putut să stea departe de viața pe care o ducea înainte de relația pe care o are în prezent, adică una destul de haotică, Dudu „Conchita” a ieșit în club și a făcut senzație, numai că alcoolul l-a făcut să recurgă la gesturi pe care iubitul milionar cu siguranță nu le-a prevăzut.

Amețit de aburii paharelor consumate, Dudu „Conchita” s-a sărutat în club cu o domnișoară focoasă și misterioasă – o brunetă cu forme apetisante – și nu a mai ținut cont de nimic, după cum puteți vedea în video-ul de mai jos.

(NU RATA: “CONCHITA DE ROMÂNIA”, HĂRȚUITĂ DE FOSTA FOSTULUI?! “AM FOST LA POLIȚIE” + “VOI FI PRIMA FEMEIE CU BARBĂ CARE SE VA MĂRITA ÎN ROMÂNIA”)

Cum a „mușamalizat” Conchita „infidelitatea” din club

CANCAN.RO a vrut să știe care a fost reacția iubitului milionar al „Conchitei”, atunci când imaginile „compromițătoare” i-au trecut prin fața ochilor. Dudu Conchita ne-a povestit că totul a luat o turnură neașteptată din cauza alcoolului în exces, iar reacția arabului milionar care îi face viața mai frumoasă a fost una destul de OK, în raport cu ceea ce a făcut.

„Am venit acasă să îmi depun actele pentru viza de America, iubitul meu este în Dubai, mă așteaptă. Aseară am ieșit în club și m-am simțit minunat, am consumat cam mult alcool și m-am trezit de dimineață cu această filmare sărutându-mă cu patimă și amor cu această domnișoară pe care am cunoscut-o în club.

Atunci când a văzut filmarea, iubitul meu a început să râdă. Mi-a zis că era convins de faptul că, atunci când voi veni în București, îmi voi face de cap. Este foarte gelos!

Abia aștept să mă întorc în Dubai, îmi voi face ziua acolo, alături de el, pe 29 august. A fost puțin gelos pe această domnișoară, dar el știe ce simt pentru el și că, oricine ar fi în viața mea, la el nu renunț. Îl iubesc mult, iar, lângă el, viața mea e raiul pe pământ! I-am zis să pregătească toate cardurile, că imediat este ziua mea”, a spus Dudu Conchita, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: CONCHITA DE ROMÂNIA, SCARIFICII DE DRAGUL RELAȚIEI! CE INTENȚIONEAZĂ SĂ FACĂ ÎN NUMELE IUBIRII)

Ce spune familia lui Dudu „Conchita”, despre orientarea lui sexuală

Dudu ne-a mărturisit că, pentru el, cel mai apropiat om este tatăl lui, cel care l-a înțeles mereu și l-a încurajat să fie cea mai bună versiune a sa.

„Pentru mine a fost foarte greu, dar ce este greu mă determină să lupt și mai mult, să le arăt oamenilor tot ce sunt eu, tot ce fac, tot ce simt. Am lăsat totul deoparte și am ales să mă expun așa cum sunt. Sunt fericit, am o imagine frumoasă, iar, odată cu asumarea, mulți oameni au început să mă iubească și să mă susțină. Mi-a fost greu, dar am ajuns unde mi-am dorit.

Familia mea a acceptat mai greu (orientarea sexuală, n.r.), dar acum mă iubesc toți așa cum sunt, mai ales părinții mei. Mama a fost puțin mai dificilă, ea a digerat mai greu situația…

Acum mă iubește enorm și mă susține în tot ce fac. Tatăl meu este cel mai apropiat de mine, m-a susținut mereu, e icoana mea. Tata m-a acceptat de prima dată.

Norocul meu a fost că provin dintr-o familie cu o situație financiară foarte bună, mereu am avut lux și opulență din partea familiei. Am plecat la București din dorința de a ajunge cât mai sus. Vă spun din suflet că tata m-a susținut în orice. Fără el nu aș putea trăi”, a mai povestit Conchita de România, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.