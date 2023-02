Suma e colosală! Câți bani câștigă cameramanii de la America Express 2023, de fapt. Ce salarii primesc de la Antena 1

„America Express” este una dintre cele mai dure competiții. Nouă perechi de vedete au acceptat provocarea și au dat startul unei competiții grele. Concurenții au avut de parcurs tot felul de situații dificile, iar cot la cot cu ei au stat și cameramanii. Acești au avut o misiune și mai dificilă ca a vedetelor, însă sunt remunerați pe măsură.

Concurenții ce au intrat în aventura „America Express” au avut o misiune foarte dificilă. Aceștia au avut de parcurs o călătorie sinuoasă pe „Drumul Împăratului”. În spatele fiecărei echipe, pe tot parcursul emisiunii, stau cameramanii. Aceștia au de parcurs un drum chiar mai greu față de cel al vedetelor. Trebui să alerge umăr la umăr cu concurenții, cărând pe deasupra și camera de luat vedere, ce cântărește peste 10 kilograme.

Efortul depus de cameramani este unul imens, însă aceștia sunt remunerați pe măsură. Cameramanii de la „America Express” sunt plătiți destul de bine, fiecare încasând un venit de aproximativ 5.500 – 6.500 de euro.

(VEZI ȘI: ECHIPA DE LA AMERICA EXPRESS CARE A STÂRNIT UN VAL DE REVOLTĂ ÎN MEDIUL ONLINE: „NU AVEA CE CĂUTA ÎN EMISIUNE”)

„America Express”, un sezon periculos

Aventura „America Express” este una dintre cele mai periculoase în care echipa Antena 1 a pornit. De această dată, drumul competiției a străbătut țări precum Mexic, Guatemala și Columbia. Locurile prin care concurenții au trecut au fost pe cât de frumoase, pe atât de periculoase. Echipa a străbătut zone cu infracționalitate mare, stăpânite de carteluri și foarte periculoase.

„Multe zone periculoasepericuloase decât cele sigure. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. Cumva Doamne-Doamne ne-a ținut în siguranță, doar că aveam tot timpul inima strânsă pentru că plecam astăzi dintr-un loc și mâine apărea în presă că acolo s-a întâmplat nu știu ce, că s-au luptat cartelurile între ele, că s-au împușcat. Mergeam spre următorul loc, trebuia să ajungem în două zile, și iar citeam în presă că s-a întâmplat nu știu ce. Tot timpul în spatele nostru sau în fața noastră se întâmpla ceva și ne întrebam dacă nu e cumva doar o noțiune de timp până când se va întâmpla în momentul în care suntem și noi acolo.

Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta, fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, a declarat Irina Fodor.

(CITEȘTE ȘI: CONCURENȚII DE LA „AMERICA EXPRESS” S-AU CONFESAT! CE REGRET ARE CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU)